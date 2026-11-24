Die schwedische Königsfamilie trifft sich zum tradionellen Schwedendinner, dem Sveridemiddag, im Stockholmer Schloss. Königin Silvia, Kronprinzessin Victoria und Prinzessin Sofia zeigen sich auch modisch von ihrer besten Seite.

Die schwedische Königsfamilie trifft sich zum tradionellen Schwedendinner, dem Sveridemiddag, im Stockholmer Schloss. Königin Silvia, Kronprinzessin Victoria und Prinzessin Sofia zeigen sich auch modisch von ihrer besten Seite.

Seit 2013 lädt König Carl Gustaf jedes Jahr einmal zum Schwedendinner in das Stockholmer Schloss ein. Beim Sverigemiddag werden Bürgerinnen und Bürger aus den aus allen 21 schwedischen Provinzen ausgezeichnet, die sich in der Gesellschaft besonders verdient gemacht haben. Für die geladenen Gäste ist es eine seltene Gelegenheit, mit der Königsfamilie zu Abend zu essen – und dafür legen sich Carl Gustaf und seine Liebsten mächtig ins Zeug.

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Zwar gilt keine strenge Gala-Garderobe, doch stehen der Königin modisch in nichts nach. An der Seite ihrer Ehemänner Prinz Daniel und Prinz Carl Philip zeigen sie sich heute von ihrer elegantesten Seite. Auf Diademe wurde trotz des besonderen Anlasses verzichtet, doch Silvia, Victoria und Sofia stachen in ihren edlen Looks dennoch hervor. Die Königin zeigte sich in gemustertem Royalblau, ihre Tochter Victoria in einem nachtblauen Kleid mit raffinierter Spitze, das den Blick auf ihre High Heels frei gab.

Sofia entschied sich für ein Kleid in Burgunderrot und zeigte sich an diesem Abend besonders innig mit Ehemann Carl Philip. Fotos zeigen, wie die beiden sich etwas zuflüstern – sie wirken auch nach rund 17 Jahren verliebt wie am ersten Tag. Für Sofia war es ein besonders terminreicher Tag, denn vor dem Schwedendinner zeigte sie sich noch in Solna und zeigte sich dort im Auftrag der Organisation „Friends“ bei einem Sportevent, um sich gegen Mobbing und Ausgrenzung einzusetzen.

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Die Prinzessin hielt eine Rede, in der sie beonte: „Sport soll Freude, Gemeinschaft und Entwicklung bedeuten“, sagte sie und wies auch auf die Verantwortung der Erwachsenen hin.

„Als Elternteil eines sportlich aktiven Kindes habe ich selbst gesehen, welche Bedeutung ein engagierter Erwachsener haben kann. Ein Trainer, der den Einzelnen sieht. Ein Betreuer, der fragt, wie es jemandem geht. Ein Erwachsener, der es wagt, einzuschreiten, wenn jemand schlecht behandelt wird.

“ In ihrer Familie sind die Kinder in besten Händen, denn nicht nur Papa Carl Philip ist sportbegeistert – Onkel Daniel ist als ehemaliger Fitnesstrainer sicher ein ebenso guter Ansprechpartner.