Schwedens König stolpert beim Namen seiner Enkelin

König Carl Gustaf von Schweden vergaß bei der feierlichen Namensverkündung seiner jüngsten Enkelin die richtige Reihenfolge der Vornamen. Der Monarch ist bekannt für seine Legasthenie, die ihm bei öffentlichen Reden immer wieder Schwierigkeiten bereitet. Das schwedische Volk zeigt Verständnis und unterstützt seinen König trotz des Missgeschicks.

Am Montag wollte König Carl Gustaf von Schweden (78) voller Stolz den Namen seines jüngsten Enkelkindes verkünden. Doch der feierliche Moment lief nicht ganz wie vorgesehen. Die kleine Tochter von Prinz Carl Philip (45) und Prinzessin Sofia (40), die in der vergangenen Woche geboren wurde, wurde offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt.Im schwedischen Fernsehen verkündete der Monarch laut der Bild feierlich den Namen 'Inse Silvia Maria Lilian' – doch dabei unterlief ihm ein doppelter Fehler.

Tatsächlich heißt die kleine Prinzessin Ines Marie Lilian Silvia. Der schwedische König ist dafür bekannt, dass er an Legasthenie leidet. Bereits in der Vergangenheit hatte Carl Gustaf Schwierigkeiten bei öffentlichen Reden, was die Verkündung des Namens seiner Enkelin umso verständlicher macht.Das Königshaus geht offen mit der Lese-Rechtschreibstörung um, die auch an seine drei Kinder vererbt wurde. Kurz nach der Verwechslung wurde die korrekte Namensform des neuen royalen Nachwuchses auf der offiziellen Website des Königshauses veröffentlicht. Das schwedische Volk steht seinem Monarchen trotz des Missgeschicks treu zur Seite. Auf Instagram, wo das erste Foto der kleinen Prinzessin veröffentlicht wurde, zeigten sich viele Nutzer unterstützend. Kommentare wie 'So etwas macht ihn doch menschlich' oder 'Ein sympathischer Fehler, den wir gerne vergeben' überwiegen deutlich. Carl Gustaf, seit 1973 König von Schweden, ist inzwischen stolzer Großvater von neun Enkelkindern. Mit seiner herzlichen, bodenständigen Art hat er längst die Herzen des Volkes erobert





