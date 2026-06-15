Schwedens WM-Auftaktsieg wird von Ibrahimovic-Eklat überschattet

Schweden gewinnt zum WM-Auftakt 5:1 gegen Tunesien, doch die Freude wird durch Zlatan Ibrahimovic getrübt. Der Fußballstar lässt das Spiel der Nationalmannschaft aus, um bei einer UFC-Veranstaltung zum Geburtstag des US-Präsidenten zu feiern. Das führt zu Empörung bei Fans und im Team. Ibrahimovic kommentiert die WM stattdessen als TV-Experte.

Mit einem eindrucksvollen 5:1-Sieg gegen Tunesien startete die schwedische Nationalmannschaft erfolgreich in die Weltmeisterschaft. Das Spiel, das im mexikanischen Monterrey ausgetragen wurde, zeigte eine dominante Leistung des Teams und weckte hohe Erwartungen für den weiteren Turnierverlauf.

Doch bereits kurz nach dem Schlusspfiff trübten negative Schlagzeilen die Stimmung. Auslöser war Zlatan Ibrahimovic, die legendäre Fußballikone des Landes, die dem Spiel fernblieb. Ibrahimovic, der seine aktive Karriere bereits vor einigen Jahren beendet hat, bleibt medial stets präsent. Diesmal sorgte sein Verhalten für besonders viel Kritik: Während seine ehemaligen Teamkollegen auf dem Platz standen, nahm Ibrahimovic an einer umstrittenen Veranstaltung des Ultimate Fighting Championship (UFC) teil, die anlässlich des 80.

Geburtstags des US-Präsidenten auf dem Südrasen des Präsidentenwohnsitzes stattfand. In einem vom Veranstalter veröffentlichten Video äußerte er sich begeistert über das Event, nannte es "einfach großartig" und teilte Ausschnitte zudem auf seinem Instagram-Kanal. Diese Entscheidung stieß vielen schwedischen Fans und offenbar auch Teilen der Mannschaft sauer auf. Laut der schwedischen Tageszeitung Expressen, die mit der Überschrift "lässt Schweden links liegen" polemisierte, wurde Ibrahimovic' Abwesenheit vom WM-Auftaktspiel als Zeichen mangelnder Solidarität interpretiert.

Der Mittelfeldspieler Jesper Karlström wird in dem Blatt mit den Worten zitiert: "Er hätte unserem Spiel den Vorrang geben sollen", fügte aber an, "aber er darf beim nächsten Spiel dabei sein.

" Für Ibrahimovic, der die schwedische Torschützenliste mit 62 Treffern als ewiger Rekordhalter anführt, war die WM 2026 dennoch auf andere Weise präsent: Als TV-Experte für den amerikanischen Sender Fox Sports analysiert er die Spiele, statt selbst auf dem Platz zu stehen. Sein öffentliches Auftreten bei der UFC-Feier während des ersten Spiels seiner Nationalmannschaft wirft daher Fragen nach Prioritäten und Verbundenheit auf.

Während das Team auf dem Platz einen klaren Sieg feierte, entbrannte außerhalb des Stadions eine Debatte über die Rolle von Ikonen im modernen Sport, über Loyalität und über den Einfluss von Persönlichkeiten, die auch nach dem Karriereende im Rampenlicht stehen. Die Gemengelage aus sportlichem Erfolg und personellem Zwist macht deutlich, dass hinter der scheinbar harmonischen Fassade des Teams durchaus Spannungen schlummern können, besonders wenn eine Figur wie Ibrahimovic im Raum steht, die polarisiert wie keine andere im schwedischen Fußball





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