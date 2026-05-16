Schwedische ESC-Sängerin Felicia erlitt Kreislaufkollaps bei Generalprobe

Felicia, die schwedische ESC-Sängerin, erlitt einen Kreislaufkollaps bei der Generalprobe am Freitagabend. Ursache waren Flüssigkeitsmangel, die Hitze und die sehr eng sitzende Kleidung.

Nach ihrem Auftritt in der Generalprobe am Freitagabend (15. Mai) brach die schwedische Sängerin Felicia (24) in ihrer Garderobe zusammen. Die schwedische ESC-Sängerin erlitt bei der Generalprobe einen Kreislaufkollaps .

Zunächst verlief die Probe ohne Vorkommnisse, doch plötzlich ging es ihr schlechter. Wie Delegationsleiterin Lotta Furebäck der schwedischen Zeitung "Aftonbladet" berichtete, fühlte sich die Sängerin benommen und unwohl. In ihrer Garderobe brach sie schließlich zusammen, woraufhin ein Arzt gerufen wurde. Ursache seien Flüssigkeitsmangel, die Hitze sowie die sehr eng sitzende Kleidung gewesen.

Widerruf Tracking und CookiesSchwedische ESC-Sängerin nicht verletzt Bei dem Sturz infolge der Ohnmacht habe sie sich jedoch nicht verletzt. Das gesamte Team werde sie ins Hotel begleiten und sicherstellen, dass sie gut versorgt werde, erklärte Furebäck weiter. Sie zeigte sich optimistisch: Wenn Felicia nun ausreichend trinke, etwas esse und sich erhole, werde sie vermutlich schon morgen wieder fit sein.

Für Felicias Auftritt bei der letzten Generalprobe am Samstag sowie für das Finale (live ab 21 Uhr in der ARD) hätten die Ärzte inzwischen grünes Licht gegeben





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