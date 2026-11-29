Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia begrüßen ihre vierte Tochter Ines im Februar 2025. Die Familie teilt stimmungsvolle Adventsbilder mit einem neuen Foto des Babys. Der Artikel beleuchtet auch die Vergangenheit der Prinzenfamilie, Sofias Weg von der Modelszene zur Sozialengagement und Carl Philips Leidenschaft für Fotografie.

Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia, geborene Hellqvist, sind seit 2010 liiert. Im Juni 2015 läuten für sie die Hochzeitsglocken, 2016 kommt ihr erstes Kind Prinz Alexander zur Welt, 2017 folgt der zweite Sohn Prinz Gabriel. 2021 folgte ihr dritter Sohn Prinz Julian.

Im Februar 2025 machte Prinzessin Ines das"kleine Quartett" perfekt. Wir zeigen die schönsten Bilder der Prinzenfamilie aus Schweden.

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"Glad första advent från oss! " Die Adventszeit wird von der schwedischen Königsfamilie immer gern zelebriert. Carl Philip und Sofia sind die ersten, die heute die Vorweihnachtszeit stimmungsvoll mit schönen Grüßen einläuten. Und das nicht nur mit einem ungewöhnlichen Adventskranz-Design, die Fans der Prinzenfamilie können sich auch über ein neues Bild von Prinzessin Ines freuen, zumindest ein halbes, auf dem ihre bezaubernden Zöpfen und ein hübsches Blumenkleid zu sehen sind.