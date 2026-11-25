König Carl Gustaf darf sich beim Schwedischen Dinner über Bestbesetzung freuen: Neben Silvia werden auch Prinzessin Victoria, Daniel, Carl Philip und Sofia beim Traditionstermin anwesend sein. Nur Madeleine und Chris fehlen. GALA zeigt die besten Bilder.

In Bestbesetzung! Die Königsfamilie lädt zum Schwedischen Dinner Das Sverigemiddag – Schwedisches Dinner – gehört zu den Traditionsterminen der Königsfamilie. Umso schöner ist es, dass sich König Carl Gustaf in diesem Jahr endlich wieder über rege Teilnahme seiner Kinder freuen kann.

GALA zeigt Ihnen die schönsten Bilder. , 49, und Co zum sogenannten Sverigemiddag in den Palast ein. Bei dem Schwedischen Dinner werden Menschen geehrt, die Außergewöhnliches für das skandinavische Land geleistet haben. In den letzten Jahren war die Königsfamilie bei diesem eigentlich so schönen Anlass leider nur spärlich besetzt – ein Bild, das sich am Dienstagabend, 24.

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November 2026, endlich wieder ändern soll.nahmen "nur" das Königspaar und Carl Philip teil. 2023 waren immerhin auch noch Victoria, Daniel und Sofia mit von der Partie, ebenso wie in 2022.sagte den Traditionstermin allerdings kurzfristig abDie Absage seiner jüngsten Tochter und seines Schwiegersohns dürfte den schwedischen Monarchen besonders schmerzen. Madeleine nahm zuletzt vor Jahren am Sverigemiddag teil. Sie hätte am 24.

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November gewissermaßen ein kleines Comeback gefeiert, ihr Ehemann sogar sein Debüt: Chris O'Neill blieb dem Schwedischen Dinner – obwohl er bei vergleichbaren Anlässen ein gern gesehener Gast ist – seit dem Tag seiner Hochzeit mit Madeleine fern. Nun werden sich Royal-Fans und auch die Königsfamilie selbst mindestens bis zum nächsten Jahr gedulden müssen, um die Prinzessin und den Unternehmer beim Schwedischen Dinner erleben zu können.