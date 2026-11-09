Schweigemarsch in Krakau: Tusk und Nawrocki gedenken der neun Opfer

Regierungschef Donald Tusk und Präsident Karel Nawrocki trugen am Montagabend zum Schweigemarsch in Krakau bei. Die Ermittlungen zu den neun Toten dauern an.

Am Montagabend zogen Zehntausende Menschen durch die Straßen von Krakau, um der Opfer der tödlichen Schusswaffenattacke vom Wochenende zu gedenken. Die Teilnehmer legten zunächst ein Schweigen walten, bevor sie gemeinsam durch die Stadt marschierten. An der Spitze dieses Trauerzugs gingen Regierungschef Donald Tusk und Präsident Karel Nawrocki Hand in Hand. Begleitet wurden sie vom Bürgermeister Lukasz Gibala bei der Ehrung der Toten.

Ort und Ablauf der Gedenkveranstaltung

Der Schweigemarsch begann direkt auf dem Marktplatz von Krakau. Dieser Ort ist von zentraler Bedeutung für die Ereignisse, da sich dort am Samstag Michal O. befand. Von einem Auto aus eröffnete der 24-Jährige das Feuer auf unbeteiligte Passanten in der belebten Fußgängerzone. Die Behörden bestätigen, dass insgesamt sechs Menschen bei diesem direkten Angriff starben. Weitere 15 Personen wurden bei der Schießerei verletzt und mussten medizinisch versorgt werden.

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Ermittlungen zum Tathergang

Die Bilanz der Gewalttat hat sich in den vergangenen Tagen jedoch als noch grausamer erwiesen. Die offizielle Zahl der Toten liegt nun bei neun Menschen. Neben den Opfern auf dem Marktplatz wurden die Eltern und die Schwester des Täters später erschossen in ihrem Haus aufgefunden. Dieses Wohnhaus befindet sich rund 150 Kilometer von Krakau entfernt. Der mutmaßliche Attentäter Michal O. selbst erlag am Montagmorgen den Folgen eines Schusswechsels mit einem Polizisten, nachdem er im Krankenhaus behandelt wurde.

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Widersprüchliche Angaben zu den Motiven

Die Hintergründe, die Michal O. zu dieser Tat bewegten, sind weiterhin weitgehend ungeklärt. Am Samstag hatte Innenminister Marcin Kierwinski noch die Aussage getroffen, der Täter sei von rechtsextremen Ideologien fasziniert gewesen. Diese These wurde jedoch durch offizielle Stellen später relativiert. Przemyslaw Nowak, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft, erklärte am Montag bei einer Pressekonferenz, es gebe bislang keinerlei Hinweise darauf, dass der Täter von irgendeiner Ideologie inspiriert war.

Aktueller Stand der Justiz

Die Generalstaatsanwaltschaft bestätigte die Vermutungen regarding Extremismus nicht. Es sei noch viel zu früh, sich final zum Motiv des Todesschützen zu äußern. Bei den laufenden Ermittlungen seien keine klaren Symbole irgendeiner bestimmten politischen Bewegung gefunden worden. Dennoch wird vorerst weiter wegen des Verdachts einer terroristischen Tat ermittelt. Die Behörden behalten sich weitere Schritte vor, sobald die Beweislage klarer ist.