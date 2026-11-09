Fanproteste stören Remembrance-Day-Gedenken im Spiel Celtic Glasgow gegen Kilmarnock. Schiedsrichter bricht Schweigeminute ab; kein Mohnblumen-Pin.

Während des Pflichtspiels zwischen dem schottischen Tabellenführer Celtic Glasgow und dem Schlusslicht FC Kilmarnock kam es am 11. November zu einem eklatanten Bruch der sportlichen und gesellschaftlichen Normen. Die traditionelle Schweigeminute zum Remembrance Day wurde aufgrund lauter Buhrufe von Anhängern des Gastgebers nach nur zwölf Sekunden unterbrochen. Der Schiedsrichter John Beaton war gezwungen, die Gedenkaktion sofort zu beenden, da die Störung die Würde des offiziellen Moments schwerwiegend verletzte.

Abruptes Ende der Gedenkminute durch Fans

Die Störaktion ereignete sich im Rahmen der jährlichen Tradition im Vereinigten Königreich, am 11. November den gefallenen Soldaten und den Opfern der beiden Weltkriege zu gedenken. Um 11 Uhr wird landesweit für zwei Minuten innegehalten, ein Ritual, dem auch britische Fußballklubs normalerweise nachkommen. Die Partie zwischen Celtic und Kilmarnock war als Anlass für dieses Gedenken angesetzt, doch die Fans von Celtic Glasgow durchkreuzten diesen Plan durch organisierte Proteste. Die kurze Dauer von zwölf Sekunden verdeutlicht die Intensität und Unnützlichkeit der Aktion, die den offiziellen Rahmen des Sports sprengte.

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Historische Gründe für den Widerstand gegen das Gedenken

Die Wurzeln dieses Konflikts liegen tief in der Geschichte des Vereins. Celtic Glasgow wurde im Jahr 1887 von irischen Einwanderern gegründet. Aufgrund dieser Herkunft und der historischen Rolle der britischen Armee im Nordirlandkonflikt sehen sich Teile der Fangemeinde der roten Riesen weiterhin sehr kritisch gegenüber dem britischen Staat und seinen militärischen Institutionen positioniert. Für diese Gruppe symbolisiert der Remembrance Day nicht Ehre, sondern eine politische Haltung, die sie durch sichtbaren Widerstand kundtun möchten. Dies führt immer wieder zu Spannungen innerhalb des britischen Fußballbetriebs und der öffentlichen Wahrnehmung.

Sichtbare Zeichen des Protestes von Seiten des Vereins

Nicht nur die Fans, sondern auch offizielle Stellen des Klubs zeigten Symbole des Widerstands. Auf den Heimtrikots der Spieler fehlte die traditionelle Mohnblume, das zentrale Symbol des Remembrance Days, das von den meisten anderen britischen Vereinen zu diesem Anlass getragen wird. Zudem sorgte der hauseigene Fernsehsender Celtic TV für Aufsehen, indem er während der Störphase der Fans den Ton der Übertragung abdrehte. Diese technische Maßnahme isolierte die Protestgeräusche von den Zuschauern, konnte die Unruhen im Stadion jedoch nicht verhindern und unterstreicht die koordinierte Natur des Vorfalls.

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Fortsetzung einer langen Reihe von Demonstrationen

Der Vorfall im Spiel gegen Kilmarnock ist weder ein isoliertes Ereignis noch die erste Eskalation dieser Art. In der Vergangenheit haben Celtic-Anhänger bereits auf verschiedene Weise gegen den Gedenktag demonstriert. Dazu gehörten Aktionen, bei denen sich die Zuschauer vom Spielfeld abwandten, um die Aufmerksamkeit aktiv zu verweigern. In anderen Fällen warfen Protestierer Tennisbälle auf das Feld, um den Ablauf des Spiels und die damit verbundene Zeremonie zu unterbrechen. Diese wiederholten Vorfälle zeigen ein tief verwurzeltes Muster des Protests, das mit dem Vereinsverständnis verbunden ist.

Sportlicher Erfolg trotz außenpolitischer Kontroversen

Trotz der erheblichen Kontroversen und der Unterbrechung der nationalen Zeremonie verlief das sportliche Ergebnis auf dem Platz eindeutig. Celtic Glasgow feierte einen klaren Erfolg durch einen 1:0-Sieg gegen den FC Kilmarnock. Dieser Sieg hatte direkte Konsequenzen für die Tabellenposition der Schotten. Durch den Dreierpunkt konnten sie ihren bereits bestehenden Vorsprung an der Spitze der schottischen Liga weiter ausbauen. Damit bleibt der sportliche Fokus auf dem Erfolg des Teams, während die politischen und historischen Debatten um das Gedenken weiterhin im Hintergrund schwelend.