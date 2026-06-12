Schweinsteiger kritisiert Trink‑ und Wasserpausen bei WM 2026: Spielfluss und Ballverhalten leiden

Der ehemalige Weltmeister Bastian Schweinsteiger beanstandet die regulären Trinkpausen und das gleichzeitige Bewässern des Rasens während der WM 2026. Er fordert eine restriktivere Handhabung, um den Spielfluss und die Passqualität zu erhalten.

Der frühere deutsche Nationalspieler und Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat in seiner Funktion als Experte für die ARD die seit der WM 2026 eingeführten Trink- und Wasserpausen kritisch unter die Lupe genommen.

Während des Turniers, das wegen teilweise sommerlicher Temperaturen in vielen Austragungsorten ausgetragen wird, hat die Schiedsrichterleitung in jeder Halbzeit eine offizielle Trinkpause angeordnet, um den Athleten Gelegenheit zu geben, Flüssigkeit zu sich zu nehmen und eine kurzfristige Regeneration zu ermöglichen. Schweinsteiger äußerte dazu, dass ihn diese Unterbrechungen im Spielfluss gestört haben.

Er betonte, dass die Wetterbedingungen zwar warm seien, aber nicht die Extreme von 40 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von 100 Prozent erreicht hätten, die normalerweise eine solche Unterbrechung rechtfertigen würden.

"Es sind keine Hitze­bedingungen, die eine zusätzliche Trinkpause unabdingbar machen, und trotzdem gibt es sie", sagte er im Gespräch nach dem Vorrundenspiel zwischen den Teams, das gerade beendet war. Ein weiterer Kritikpunkt des 41‑jährigen Ex‑Bayern‑Stars bezieht sich auf die Praxis, den Rasen während der Trinkpausen nochmals zu bewässern. Schweinsteiger merkte an, dass das zusätzliche Gießen des Spielfelds das Lauf- und Ballverhalten sofort beeinflusst.

"Man muss sich nach jeder Pause neu orientieren, weil der Ball nach dem Gießen des Rasens langsamer oder schneller rollen kann, je nachdem, wie viel Wasser aufgenommen wurde", erklärte er. Diese Veränderungen seien besonders für das Passspiel problematisch, da die Spieler innerhalb weniger Sekunden auf eine veränderte Untergrundbeschaffenheit reagieren müssten. Der ehemalige Nationalspieler beobachtete, dass das Passspiel der Teams unmittelbar nach den Bewässerungspausen merklich holpriger wurde.

"Die Passqualität leidet, weil der Ball plötzlich anders reagiert. Das ist ein Nachteil für die Spielqualität und für die Zuschauer", fuhr er fort. Schweinsteiger plädierte deshalb für eine Überprüfung der bestehenden Regelungen. Er schlug vor, dass Trinkpausen nur bei nachweislich extremen Wetterbedingungen stattfinden sollten und dass das zusätzliche Bewässern des Rasens während des Spiels ganz entfallen müsse.

Durch eine klarere und konsequentere Handhabung könnten die Unterbrechungen reduziert und die Spielkontinuität gewahrt werden. Der ehemalige Weltmeister betonte, dass solche Anpassungen nicht nur den Spielern, sondern auch den Fans und dem gesamten Turniermehrwert zugutekämen, weil das Spiel flüssiger und weniger durch äußere Faktoren beeinflusst würde. Seine Kommentare stießen bereits auf Diskussionen unter Trainern, Funktionären und anderen Experten, die nun über die Sinnhaftigkeit und die potenziellen Auswirkungen einer Reform der Trink- und Wasserpausen in zukünftigen Weltmeisterschaften debattieren





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