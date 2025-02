Schweinsteiger sieht gute Aussichten für Bayern und Leverkusen in der Champions League

Bastian Schweinsteiger sieht Bayern München und Bayer Leverkusen als Top-Teams der Champions League. Er geht von einem Weiterkommen des FC Bayern München im Achtelfinale aus und sieht die Leverkusener Mannschaft in guter Form.

Bayern München und Bayer Leverkusen zählen nach Ansicht des ehemaligen Fußballstars Bastian Schweinsteiger zu den Top-Teams der Champions League. „Leverkusen und Bayern München brauchen sich auf jeden Fall nicht zu verstecken“, sagte der Fußball-Weltmeister von 2014 in einem Sport schau-Interview. Schweinsteiger geht von einem Weiterkommen des FC Bayern München im Achtelfinale aus, sollte es im Achtelfinale gegen Leverkusen oder Atlético Madrid kommen, wäre es laut Schweinsteiger „fifty-fifty“.

Die Auslosung findet am Freitag statt. Schweinsteiger sieht Bayer Leverkusen in guter Form, „Aktuell würde ich sagen, den schönsten Fußball spielt Bayer Leverkusen“, aber Bayern München sei in der Liga erfolgreicher. „Ist es geil? Am Ende des Tages sagt sich Bayern München, wenn sie Meister werden, erinnern sie sich nicht mehr so an das Spiel.“, sagte Schweinsteiger zur komfortablen Ausgangslage des Rekordchampions. Schweinsteiger lobte die Vertragsverlängerung von Jamal Musiala bis 2030. „Da muss man Bayern München auf jeden Fall beglückwünschen, dass sie es geschafft haben, so einen Spieler, der wirklich Interesse von allen Topmannschaften in Europa hatte, zu halten beziehungsweise mit einem neuen Vertrag auszustatten“, sagte Schweinsteiger.





