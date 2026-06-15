Schweinsteiger und Sedlaczek lösen Französisch-Rätsel während Ägypten-Spiel

Während des Spiels Belgien gegen Ägypten diskutieren ARD-Moderator Alexander Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger die französische Redewendung à la bonne heure, nachdem Schweinsteiger sie lobend verwendet hat. Sedlaczek versucht, den Ausdruck zu buchstabieren, was zu einer humorvollen und lehrreichen Moment führt. Sie klären den Ursprung und die Bedeutung des Ausdrucks und widmen sich auch persönlichen Erinnerungen an den Französischunterricht.

Der Weltmeister erklärt zunächst: Ägypten ist keine schlechte Mannschaft. Die sind eklig zu spielen, die marschieren. In der ersten Hälfte haben Hany und Ziko geackert.

Das war à la bonne heure. Sedlaczek buchstabiert: A, la und dann b, o, n, h, e, u, r oder? Korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, liebe Zuschauer. Das ARD-Duo amüsiert sich während des kleinen Französisch-Exkurses, hat sichtlich gute Laune.

Hintergrund: Die Redewendung stammt aus dem Französischen, bedeutet wörtlich übersetzt zur guten Stunde. Im Deutschen wird sie benutzt, um Anerkennung auszudrücken. -Quartier in Winston-Salem und einem Interview von ARD-Moderator Alex Schlüter mit DFB-Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig lösen Schweinsteiger und Sedlaczek das Französisch-Rätsel auf. Dass Sedlaczek beim Buchstabieren das zweite n und das e am Ende vergessen hat, fällt Schweinsteiger nicht auf.

Stattdessen sagt er: Übrigens, das Wichtigste, du hast recht gehabt. À la bonne heure hast du richtig buchstabiert. Hattest du Französisch in der Schule? Sedlaczek: Ja, das war meine erste Fremdsprache.

Ich konnte aber immer nur Je ne sais pas. Das heißt so viel wie Ich weiß es nicht. Das war immer die beste Antwort. Manchmal auch nicht.

Egal. Wir sind nicht im Französisch-Unterricht, sondern in Seattle beim Spiel Belgien gegen Ägypten





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