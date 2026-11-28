Arbeitsminister Alexander Schweitzer äußert Skepsis gegenüber der Forderung nach Trennung von Partei- und Regierungsämtern und betont stattdessen Leidenschaft für die Partei. Parallel plant Bundesumweltminister Carsten Schneider Anpassungen am Rhein, um Klimawandel und Schifffahrt zu sichern.

Arbeitsminister Alexander Schweitzer sieht eine von vielen in der SPD geforderte Trennung von Partei- und Regierungsämtern skeptisch.

„Das bringt uns nur bis zur Hälfte der Lösung“, sagte der stellvertretende SPD-Vorsitzende beim Bundeskongress der Jusos in Bochum. „Das viel Wichtigere ist, dass die, die das machen, auf jeden Fall Lust, Leidenschaft und Zeit für parteiliches Engagement haben und dass sie eine Idee haben, wie sie die Partei in die Zukunft führen. “ Dann sei ihm persönlich relativ egal, ob sie nebenbei Ministerinnen oder Minister oder Ministerpräsidenten seien oder nicht.

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Bundesumweltminister Carsten Schneider will den Rhein angesichts des voranschreitenden Klimawandels umbauen.