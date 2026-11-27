Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer hat einen Entwurf zur Anpassung der Rente mit 63 vorgelegt, der die Anrechnung von Arbeitslosigkeits- und Minijob-Zeiten streicht, um die Leistung gezielt auf langjährig Beschäftigte zu konzentrieren. Zudem wird das früheste Rentenalter mit Abschlägen ab 1968 erhöht und die Abschlagssätze angepasst. Die CDU fordert einen Kompromiss.

| In der Debatte um die Rentenreform hat Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer einen Gesetzentwurf fertiggestellt. Wie es am Freitag aus seinem Ministerium hieß, sieht er den grundsätzlichen Erhalt der als „Rente mit 63“ bezeichneten Möglichkeit eines abschlagsfreien früheren Renteneintritts für besonders langjährig Versicherte vor.

Bestimmte Zeiten sollen dabei aber nicht mehr angerechnet werden. Konkret sollen Zeiten der Arbeitslosigkeit, in Minijobs, von Krankheit, Übergangszeit und freiwilliger Beiträge nicht mehr berücksichtigt werden. Für die 45 Beitragsjahre, die Voraussetzung für den abschlagsfreien früheren Rentenbeginn sind, sollen nur noch Zeiten der Beschäftigung, aus selbstständiger Tätigkeit sowie Pflege und Kindererziehung angerechnet werden. Die Rente für besonders langjährig Versicherte soll damit „zielgenauer“ auf diejenigen ausgerichtet werden, die lange gearbeitet haben, wie es aus dem Ministerium hieß.

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Zudem soll es dabei bleiben, dass der Abstand zum regulären Renteneintrittsalter immer zwei Jahre betragen soll. Heute kann diese Möglichkeit in einem Alter von 64,8 Jahren in Anspruch genommen werden. Auch die vorzeitige Rente mit Abschlägen nach 35 ⁠Versicherungsjahren soll den Angaben zufolge erschwert werden. Das frühestmögliche Eintrittsalter solle ab dem Geburtsjahrgang 1968 von 63 auf 64 Jahre ‌angehoben werden.