Arbeitsminister Hubertus Schweitzer legt den Entwurf zur Rentenreform vor. Geplante Verschärfungen für langjährig Versicherte lösen in der Union Kritik aus.

Der Arbeitsminister Hubertus Schweitzer hat einen umfassenden Entwurf für die deutsche Rentenreform vorgestellt, der die Bedingungen für die Abschlagsfreie Rente grundlegend ändern soll. Im Mittelpunkt steht das Prinzip, dass Beschäftigte, die lange gearbeitet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt haben, von der Regierung besonders gewürdigt werden sollen. Die aktuelle Version des Gesetzentwurfs zielt darauf ab, das System fairer zu gestalten, indem sie bestimmte Sozialleistungen aus der Wertberechnung der Versicherungsjahre eliminiert, während klassische Erziehungs- und Pflegearbeit erhalten bleiben.

Neue Kriterien für die Abschlagsfreie Rente

Ein zentrales Element der neuen Regelungen betrifft die sogenannte abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte. Zwar soll diese Leistung nach dem Willen von Schweitzer mit bestimmten Einschränkungen weiterhin bestehen bleiben, die Zugangsvoraussetzungen werden jedoch deutlich verschärft. Künftig sollen Zeiten, in denen Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Übergangsgeld bezogen wurde, nicht mehr in die Berechnung der Versicherungsjahre einfließen. Ebenso wenig werden Minijobs und freiwillige Rentenbeiträge für die Anrechnung der vollen Beitragsjahre anerkannt.

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Im Gegensatz zu den eben genannten Leistungen, die aus dem Zähler fallen, werden Zeiten der Kindererziehung sowie der Pflege von Angehörigen weiterhin vollständig berücksichtigt. Der Entwurf behält zudem bei, dass der Übergang in die abschlagsfreie Frührente weiterhin zwei Jahre vor dem regulären Rentenalter möglich bleibt. Allerdings ist vorgesehen, dass sich das reguläre Rentenalter in Zukunft schrittweise mit steigender Lebenserwartung erhöht, um dem demografischen Wandel Rechnung zu tragen.

Koalitionsstreit und Unions-Kritik am Entwurf

Der Vorschlag stößt innerhalb der bestehenden Koalition und in der Union auf gemischte Reaktionen und hat bereits intensive Debatten ausgelöst. Im Wirtschaftsausschuss der Unionsfraktion wird der Entwurf differenziert betrachtet. Der CDU-Wirtschaftspolitiker von Stetten kritisierte in einem Interview mit der Zeitschrift "stern", dass der Text sich wie ein Antrag für den nächsten SPD-Bundesparteitag lese und notwendige, tiefgreifende Reformen in eine unbestimmte Zukunft verschoben würden.

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Auch auf Seiten der CSU gibt es deutliche Vorbehalte. Der CSU-Landesgruppenchef Hoffmann machte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" klar, dass die Beibehaltung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren ohne eine klare Gegenfinanzierung nicht akzeptabel sei. Er forderte von Arbeitsminister Schweitzer einen seriösen Vorschlag, wie die finanziellen Entlastungen an anderer Stelle im System gedeckt werden sollen, um die langfristige Tragfähigkeit der Rentenversicherung nicht zu gefährden.

Weitere Reformpunkte und gesellschaftliche Akzeptanz

Neben den Änderungen bei den Beitragsjahren enthält der Entwurf weitere wichtige Regelungen, die die Arbeitsstruktur in Deutschland betreffen. Dazu gehören eine Verschärfung der Regelungen für die Altersteilzeit sowie die Einführung einer generellen Pflicht für Selbstständige, grundsätzlich in die Rentenversicherung einzuzahlen. Diese Maßnahmen sollen dazu dienen, die Versorgungslücke im Alter zu schließen und die Solidargemeinschaft weiter zu festigen.

Die Gewerkschaft Verdi bewertet den weitgehenden Erhalt der abschlagsfreien Frührente als einen Erfolg der vergangenen gewerkschaftlichen Proteste. Gleichzeitig fordert die Gewerkschaft Anpassungen bei den allgemeinen Rentenabschlägen sowie die geplante Abschaffung des Blockmodells im Rahmen der Altersteilzeit. Der Entwurf soll nun noch in diesem Jahr auf Wunsch von Bundeskanzler Friedrich Merz in die Kabinettsberatung eingebracht werden, wobei die Koalitionierung des Vorhabens noch nicht abgeschlossen ist.