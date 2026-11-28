Vizekanzler Klingbeil unterstützt Bundesarbeitsminister Schweitzers Rentenreform-Vorschlag. Trotz massiver Kritik von Union und Gewerkschaften soll die Rente für kommende Jahrzehnte gesichert werden.

Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer steht mit seinem Entwurf zur Rentenreform im Fokus der politischen Debatte in Deutschland. Der Gesetzentwurf stößt auf erheblichen Widerstand in Teilen der Union sowie bei einigen gewerkschaftlichen Interessenvertretungen. Dennoch erhält die Vorlage starken Rückhalt aus den eigenen Reihen der Regierungskoalition.

Klingbeil wirbt für generationsübergreifende Stabilität

Vizekanzler und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat die Vorlage für eine Rentenreform seines Parteikollegen Alexander Schweitzer gegen die massive Kritik verteidigt. Der SPD-Chef betonte in einem Gespräch mit der Rheinischen Post, dass das Ziel eine Reform sei, die für alle Generationen funktioniere. Er bezeichnete den von Alexander Schweitzer vorgelegten Entwurf als einen umfassenden und gerechten Kompromiss. Laut Klingbeil biete dieser Ansatz die Chance, die Rente für die kommenden Jahrzehnte zu sichern.

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Der Vizekanzler hob dabei die Vorteile für die verschiedenen Altersgruppen hervor. Die junge Generation könne darauf vertrauen, dass das Rentenniveau durch die neue Kapitalrente stabil bleibt. Gleichzeitig würden Leistung und Arbeit belohnt, da alle, die sehr früh begonnen und lange eingezahlt haben, ihre Rente nach 45 Jahren verdient hätten. Dies unterstreiche die Leistungsfähigkeit des Systems.

Kritik an Koalitionsprozess und Inhaltsdetails

Sowohl am Inhalt des Reformvorschlags als auch daran, dass Alexander Schweitzer ihn ohne vorherige Abstimmung mit den Koalitionspartnern vorgelegt hatte, kam aus der Union massive Kritik. Ablehnung äußerten unter anderem der Parlamentskreis Mittelstand der Unions-Bundestagsfraktion sowie der CDU-Wirtschaftsrat. Zudem sehen auch die Gewerkschaften die Pläne des Bundesarbeitsministers zumindest in Teilen kritisch.

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Der von Alexander Schweitzer am Freitag vorgestellte Gesetzentwurf sieht vor, dass die umstrittene Rente nach 45 Versicherungsjahren im Grundsatz erhalten bleibt. Der Zugang zu dieser Leistung soll jedoch erschwert werden. Unter anderem sollen Zeiten der Arbeitslosigkeit und geringfügiger Beschäftigung in Zukunft nicht mehr angerechnet werden. Dies führt zu den bestehenden Unstimmigkeiten mit den parteiinternen und koalitionären Partnern.

Politiker sollen selbst zur Finanzierung beitragen

Besonders positiv bewertete Vizekanzler Lars Klingbeil einen neuen Aspekt des Entwurfs. Demnach sollen in Zukunft auch Politiker mit zur Finanzierung der Rente beitragen. Lars Klingbeil hielt das für ein wichtiges Signal an die Bürgerinnen und Bürger, wenn das System künftig gemeinsam gestützt werde. Dieses Detail wird als wesentlicher Bestandteil zur Legitimation der Reform angesehen.

Alexander Schweitzer weist Kritik zurück und erwartet Einigung

Alexander Schweitzer selbst wies die vorgetragene Kritik an seinem Vorschlag entschieden zurück. In einem Interview mit dem ZDF erklärte er, dass der Entwurf sehr stark durchgerechnet und in sich stimmig sei. Der Bundesarbeitsminister vertraut auf die technische Fundiertheit seiner Planung und rechnet mit einer baldigen Einigung. Die weitere Entwicklung wird daher von weiteren Abstimmungen zwischen den Koalitionspartnern abhängen.