Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer plant strenge Änderungen bei der Vorrente. Arbeitslosengeld und Minijobs zählen nicht mehr, was das Erreichen der 45-Jahres-Grenze erschwert.

Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer von der SPD hat den Entwurf für eine deutliche Verschärfung der Voraussetzungen für die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahre n vorgelegt. Wie aus Koalitionskreisen am Freitag bekannt wurde, sendete der Minister dieses Gesetzentwurf direkt an das Kanzleramt. Ziel der Maßnahme ist es nicht, die Regelung insgesamt abzuschaffen, sondern die Kriterien für den Anspruch strenger zu gestalten und Missbrauch vorzubeugen.

Neue Definition der Versicherungsjahre

Die Kernänderung des Gesetzentwurfs besteht darin, welche Zeiträume künftig als versicherte Zeiten gewertet werden. Künftig sollen Zeiträume des Bezugs von Arbeitslosengeld, Krankengeld und Übergangsgeld nicht mehr in die 45-Jahres-Grenze einfließen. Ebenso wenig werden Minijobs oder freiwillige Rentenbeiträge für den Nachweis der vollen Beitragsdauer anerkannt. Diese strikte Zählweise soll sicherstellen, dass nur tatsächlich erwerbstätige Perioden den Anspruch begründen.

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Ausnahmen für Erziehung und Pflege

Trotz der strengen neuen Zählweise bleiben bestimmte gesellschaftlich wertgeschätzte Leistungen von der Kürzung ausgeschlossen. Zeiträume der Kindererziehung sowie die Pflege von Angehörigen werden weiterhin vollständig als versicherte Zeiten angerechnet. Dies garantiert Eltern und Pflegepersonen den Zugang zur abschlagsfreien Frührente, solange sie die notwendige Anzahl an Beitragsjahren durch andere erwerbstätige Phasen kompensieren können. Die Rente bleibt auch zwei Jahre vor dem regulären Rentenalter beziehbar, jedoch unter den neuen Bedingungen.

Anhebung des Rentenalters und Lebenserwartung

Parallel zur Verschärfung der Voraussetzungen wird das reguläre Rentenalter an die demografische Entwicklung angepasst. Das normale Renteneintrittsalter soll künftig mit steigender Lebenserwartung erhöht werden. Dieser Mechanismus soll langfristig dafür sorgen, dass die Rentenversicherung auch in Zukunft stabil bleibt. Die Regelung sorgt dafür, dass die Altersgrenze nicht statisch bleibt, sondern sich automatisch an statistischen Prognosen orientiert, um die Leistungsfähigkeit des Systems zu wahren.

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Veränderungen bei der Rente mit 63

Auch die vorzeitige Rente mit Abschlägen nach 35 Versicherungsjahren wird im Entwurf erschwert. Das frühestmögliche Eintrittsalter wird schrittweise angehoben. Für Personen, die im Geburtsjahrgang 1968 oder später geboren wurden, steigt das Einstiegsalter von aktuell 63 Jahren auf 64 Jahre. Diese Anpassung betrifft also vor allem jüngere Geburtsjahrgänge und verlängert die notwendige Erwerbsphase signifikant für diese Gruppe.

Erhöhung der Abschläge ab 2028

Zusätzlich zu den Altersgrenzen sollen sich die finanziellen Nachteile bei einem vorzeitigen Ausstieg verstärken. Für alle Geborenen ab Juli 1965 steigen die Abschläge ab Juli 2028 von 0,3 Prozent auf 0,4 Prozent pro Monat des vorzeitigen Rentenbezugs. Dies bedeutet eine spürbare Reduzierung der monatlichen Rentenzahlung für jeden Monat, in dem früher als erlaubt eingetreten wird. Die Nachricht wurde ursprünglich von den Medien "Bild" und "Süddeutsche Zeitung" berichtet und markiert einen wichtigen Schritt in der aktuellen Rentenpolitik der Bundesregierung.