Die Bundesregierung will ihren Rentenstreit mit einem Kompromiss bei der vorzeitigen Rente nach 45 Beitragsjahren lösen. Die Regelung soll bleiben, der Zugang dazu allerdings erschwert werden.

Die Bundesregierung will ihren Rente nstreit mit einem Kompromiss bei der vorzeitigen Rente nach 45 Beitragsjahren lösen. Die Regelung soll bleiben, der Zugang dazu allerdings erschwert werden.

Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer hat im Streit um die Rentenreform einen Kompromissvorschlag vorgelegt. Bei dem größten Streitpunkt, der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren soll es verschärfte Regelungen geben, die Möglichkeit soll aber erhalten bleiben. So steht es in dem Referentenentwurf, der ntv vorliegt. Schweitzer spricht von "einer der größten Rentenreformen in der Geschichte unseres Landes".

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Wer 45 Jahre und mehr gearbeitet hat, darf weiterhin ohne Abschläge zwei Jahre früher in Rente gehen. Allerdings wird verschärft, was als Beitragsjahre zählt. Es werden zukünftig nur noch "Pflichtbeitragszeiten aus Beschäftigung, selbstständiger Tätigkeit und Pflege sowie Zeiten der Kindererziehung angerechnet". Nicht mehr berücksichtigt werden dem Entwurf zufolge Zeiten mit freiwilligen Beiträgen, und Beschäftigungen in Minijobs sowie Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld, Krankengeld und Übergangsgeld.