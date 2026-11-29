Schweitzers Rentenentwurf rettet die abschlagsfreie Frührente, verschärft aber die Abschläge und hebt den Beitragssatz mit der Kapitalrente bis 2031 auf 21,9 Prozent.

Schweitzers Rentenentwurf rettet die abschlagsfreie Frührente, verschärft aber die Abschläge und hebt den Beitragssatz mit der Kapitalrente bis 2031 auf 21,9 Prozent. Alexander Schweitzer ,Bundesminister für Arbeit und Soziales, spricht zu den Delegierten beim Juso-Bundeskongress.

Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer hat nach monatelangen Verhandlungen zwischen Union und SPD einen Gesetzentwurf zur Rentenreform vorgelegt. Der Entwurf sowie ergänzende Eckpunkte des Arbeitsministeriums für weitere Reformschritte orientieren sich weitgehend an den Empfehlungen der Alterssicherungskommission, weichen aber in wichtigen Punkten davon ab. So will Schweitzer an der abschlagsfreien Frührente und den Minijobs festhalten. Bei einem vorgezogenen Renteneintritt mit Abschlägen werden die Altersbezüge dagegen stärker gekürzt.

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Erstmals liegen auch Berechnungen vor, wie stark mit der Einführung der Kapitalrente der Gesamtbeitragssatz zur Rentenversicherung steigen könnte. Anders als von der Kommission empfohlen, soll die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren erhalten bleiben. Zeiten des Bezugs von Arbeitslosen-, Kranken-, Kurzarbeiter- und Übergangsgeld sowie Minijobs und freiwillige Rentenbeiträge sollen aber nicht mehr angerechnet werden. Dadurch würden Schweitzer zufolge rund 27% der bislang Anspruchsberechtigten diese Möglichkeit verlieren.