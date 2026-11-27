Neuer Streit in der Koalition: Die Rentenpläne von Arbeitsminister Schweitzer stoßen bei der Union auf Widerstand. Vor allem die Zukunft der 'Rente mit 63' sorgt für Differenzen. Auch die Linke kritisiert den Entwurf – allerdings aus anderen Gründen.

In der Unionsfraktion stößt der von Arbeitsminister Alexander Schweitzer vorgelegte Gesetzentwurf zur Rentenreform auf Widerstand. Kritik kam von führenden Vertretern der Union, dem Koalitionspartner der SPD.

Kritik aus der CDU: "Über das Vorgehen irritiert" Unionsfraktionschef Thorsten Frei sagte den Zeitungen der Neuen Pressegesellschaft, er sei über das Vorgehen irritiert.

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"Wir sollten am bewährten Verfahren festhalten und vertrauliche Verhandlungsrunden auch vertraulich halten. " Dem gemeinsamen Ziel, , komme man nicht näher, "indem wir an Maximalforderungen festhalten, die uns in Zukunft finanziell schwer belasten". "Das liest sich wie ein Antrag für den SPD-Bundesparteitag", sagte der CDU-Wirtschaftspolitiker Christian von Stetten demzu dem Gesetzentwurf. Notwendige Lösungen würden "in eine unbestimmte Zukunft verschoben, aber jetzt nichts konkret eingespart".