Schweiz bei der WM 2026: Qualifikation durch Elfmeterschießen

Die Schweizer Nationalmannschaft unter Trainer Murat Yakin hat bei der letzten Weltmeisterschaft die K.o.-Runde erreicht, jedoch im Achtelfinale gegen Bosnien-Herzegowina scheiterte. Die Qualifikation für die Endrunde gelang erst durch einen Sieg im Elfmeterschießen der Playoffs gegen Italien Ende März.

Die Schweiz er Nationalmannschaft unter Trainer Murat Yakin hat bei der letzten Weltmeisterschaft die K.o. -Runde erreicht, jedoch im Achtelfinale gegen Bosnien-Herzegowina scheiterte. Die Qualifikation für die Endrunde gelang erst durch einen Sieg im Elfmeterschießen der Playoffs gegen Italien Ende März.

Dies ist das zweite Mal, dass das Land als eigenständige Nation an einer Weltmeisterschaft teilnimmt, nachdem es zuletzt 2014 teilnahm. Das letzte Duell zwischen den beiden Mannschaften war ein Testspiel im März 2016, welches Bosnien-Herzegowina mit 2:0 gewann. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich werden die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF weite Teile des Turniers im Free-TV zeigen.

Das Spiel zwischen der Schweiz und Bosnien-Herzegowina gehört jedoch nicht dazu und wird nur auf MagentaTV gezeigt. Somit kann das Spiel auch nicht im Joyn-Livestream verfolgt werden. Die Schweizer Fans können jedoch wie gewohnt einen kostenlosen Liveticker auf ran.de verfolgen





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Schweiz WM 2026 Bosnien-Herzegowina Elfmeterschießen Qualifikation

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