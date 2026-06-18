Schweiz besiegt Bosnien mit 4:1 und verbessert ihre Tabellenkonstellation

Die Schweiz hat ihre Traum von einer Weltmeisterschaft weitergelebt, indem sie Bosnien mit 4:1 besiegt hat. Johan Manzambi hat zwei Tore geschossen, eins davon ein absolutes Traum-Tor. Der Ex-Augsburger Vargas hat inzwischen auf 2:0 erhöht. Xhaka hat in der Nachspielzeit per Elfer noch einen weiteren Treffer erzielt.
Die Schweiz hat ihre Traum von einer Weltmeisterschaft weitergelebt, indem sie Bosnien mit 4:1 besiegt hat. Johan Manzambi , ein 20-jähriger Stürmer, hat zwei Tore geschossen, eins davon ein absolutes Traum-Tor, das drei Minuten nach seiner Einwechslung unter das bosnische Tor-Dach kam.
Er hat dann noch einen weiteren Treffer erzielt, als er den Ball zum 3:0 ins Netz knallte. Damit hat er einen Doppelpack geschossen. Der Ex-Augsburger Vargas hat inzwischen auf 2:0 erhöht. Xhaka hat in der Nachspielzeit per Elfer noch einen weiteren Treffer erzielt, um den Endstand auf 4:1 zu bringen.
Für Bosnien kam es noch richtig dicke, als Muharemovic Embolo foulte und eine Notbremse und Rot bekam. Mahmic konnte noch einen Ehrentreffer machen, indem er mit einem Knaller den 4:1-Endstand herbeiführte. Die Schweiz hat ihre Tabellenkonstellation nun deutlich verbessert, aber um noch eine größere Rolle in der Weltmeisterschaft zu spielen, müssen sie nochmal zwei Schippen draufpacken
Schweiz Bosnien Weltmeisterschaft Johan Manzambi Doppelpack Vargas Xhaka
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