Schweiz besiegt Bosnien mit 4:1 und verbessert ihre Tabellenkonstellation

Die Schweiz hat ihre Traum von einer Weltmeisterschaft weitergelebt, indem sie Bosnien mit 4:1 besiegt hat. Johan Manzambi hat zwei Tore geschossen, eins davon ein absolutes Traum-Tor. Der Ex-Augsburger Vargas hat inzwischen auf 2:0 erhöht. Xhaka hat in der Nachspielzeit per Elfer noch einen weiteren Treffer erzielt.

Die Schweiz hat ihre Traum von einer Weltmeisterschaft weitergelebt, indem sie Bosnien mit 4:1 besiegt hat. Johan Manzambi , ein 20-jähriger Stürmer, hat zwei Tore geschossen, eins davon ein absolutes Traum-Tor, das drei Minuten nach seiner Einwechslung unter das bosnische Tor-Dach kam.

Er hat dann noch einen weiteren Treffer erzielt, als er den Ball zum 3:0 ins Netz knallte. Damit hat er einen Doppelpack geschossen. Der Ex-Augsburger Vargas hat inzwischen auf 2:0 erhöht. Xhaka hat in der Nachspielzeit per Elfer noch einen weiteren Treffer erzielt, um den Endstand auf 4:1 zu bringen.

Für Bosnien kam es noch richtig dicke, als Muharemovic Embolo foulte und eine Notbremse und Rot bekam. Mahmic konnte noch einen Ehrentreffer machen, indem er mit einem Knaller den 4:1-Endstand herbeiführte. Die Schweiz hat ihre Tabellenkonstellation nun deutlich verbessert, aber um noch eine größere Rolle in der Weltmeisterschaft zu spielen, müssen sie nochmal zwei Schippen draufpacken





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