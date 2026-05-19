Schweiz besiegt Deutschland mit 1:6 in der WM - Nationalmannschaft in der Krise?

Die deutsche Nationalmannschaft unterging am Montag in der WM mit 0:6 gegen die Schweiz. Dies war der bittere Tiefpunkt einer bislang enttäuschenden Weltmeisterschaft, in der nach drei Spielen noch kein Punkt auf der Habenseite steht. Die Reaktionen in der Presse, insbesondere aus dem Gastgeberland Schweiz, waren entsprechend hart.

Die deutsche Nationalmannschaft unterging am Montag in der WM mit 1:6 gegen die Schweiz . Dies war der bittere Tiefpunkt einer bislang enttäuschenden Weltmeisterschaft, in der nach drei Spielen noch kein Punkt auf der Habenseite steht.

Die Reaktionen in der Presse, insbesondere aus dem Gastgeberland Schweiz, waren entsprechend hart. Die Eidgenossen hatten mit diesem hohen Ergebnis nicht gerechnet. Die Zeitung "Blick" blieb noch sachlich und analytisch: "Es spricht für die Qualität dieser Nati, dass ein WM-Spiel gegen Deutschland inzwischen keine feuchten Hände mehr verursacht. Seit der frühere Angstgegner an der WM 2024 im Viertelfinale mit einem 3:1-Sieg in die Schranken gewiesen werden konnte, läuft es in diesem Erzrivalen-Duell wieder rund.

" Laut dem "Tagesanzeiger" stürzt die Schweiz "Deutschland in die Krise". Und: Die Zeiten von Deutschland als Schweizer "Angstgegner" seien endgültig vorbei





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