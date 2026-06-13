Schweiz enttäuscht zum WM-Auftakt: Nur 1:1 gegen Katar

Die Schweiz startet mit einem enttäuschenden 1:1 gegen Außenseiter Katar in die WM. Kapitän Xhaka kritisiert Disziplinlosigkeit, Torwart Kobel bemängelt fehlende Intensität. Nun stehen schwere Spiele gegen Kanada und Bosnien an.

Die Schweiz er Nationalmannschaft ist mit einer herben Enttäuschung in die Fußball -Weltmeisterschaft gestartet. Gegen den vermeintlichen Außenseiter Katar reichte es nur zu einem 1:1-Unentschieden, obwohl die Schweiz vor dem Turnier von vielen Experten als Geheimfavorit gehandelt worden war.

Besonders bitter: Die Schweiz ging früh durch Breel Embolo in Führung, kassierte aber in der Nachspielzeit den Ausgleich. Kapitän Granit Xhaka zeigte sich nach dem Spiel deutlich verärgert. Er kritisierte die mangelnde Disziplin im Team und forderte mehr Einsatz von seinen Mitspielern. Man müsse nicht der Showman sein und nicht alles alleine machen, so Xhaka, ohne konkrete Namen zu nennen.

Auch die vergebenen Chancen in der ersten Hälfte ärgerten den Mittelfeldstar der Bayer Leverkusen. Wenn man sie vorne nicht mache, bekomme man sie hinten, sagte er mit Blick auf das späte Gegentor. Doch nicht nur Xhaka, sondern auch Torhüter Gregor Kobel vom BVB reagierte angefressen. Es sei extrem bitter, dass man sich für eine gute Leistung nicht belohnt habe, erklärte Kobel.

Insbesondere die fehlende Intensität im Spiel der Schweiz machte ihm zu schaffen. Ich bin ein großer Fan von Intensität - und die hat uns heute komplett gefehlt, kritisierte der Schlussmann. Vor dem Tor habe auch etwas das Glück gefehlt, aber die Mannschaft hätte es einfach noch mehr erzwingen müssen und hungriger und gefährlicher sein müssen. Kobel zeigte sich jedoch auch kämpferisch: Vielleicht sei es gut, dass diese Enttäuschung im ersten Spiel passiert sei, um daraus zu lernen.

Er hofft auf eine schnelle Reaktion in den verbleibenden Partien. In der Gruppe B warten nun zwei schwere Aufgaben auf die Schweiz: Zunächst geht es gegen Kanada, das im ersten Spiel gegen Bosnien und Herzegowina ebenfalls ein 1:1 erreichte. Danach folgt das Duell mit den Bosniern. Die Ausgangslage ist klar: Die Schweiz muss mindestens eines der beiden Spiele gewinnen, um noch eine realistische Chance auf das Achtelfinale zu haben.

Kobel: Wir haben jetzt zwei Spiele vor der Brust gegen zwei gute Gegner. Wir haben es noch selbst in der Hand, aber wir müssen uns jetzt schnell wieder zusammenkriegen. Trainer Vladimir Petkovic steht vor der Herausforderung, die Mannschaft nach dem Rückschlag mental aufzurichten und taktisch anzupassen. Die Offensivkraft um Embolo und Xhaka muss dringend effektiver werden, während die Defensive um Kobel stabiler agieren muss.

Die Fans hoffen auf eine Trotzreaktion, denn die Schweiz hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie aus Krisen gestärkt hervorgehen kann. Vielleicht ist genau dieser Dämpfer der Weckruf, den das Team brauchte, um seine Qualitäten abzurufen und die Erwartungen doch noch zu erfüllen. Die nächsten Tage werden zeigen, ob die Schweiz das Ruder herumreißen kann oder ob die WM schon früh zur Enttäuschung wird





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