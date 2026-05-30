Die Schweiz hat den finnischen Olympia-Dritter Finnland im Endspiel der Eishockey-WM am Sonntag erreicht.

Im Halbfinale der Eishockey-WM gab es eine Sensation für die Schweiz er Nationalelf, die gegen Norwegen einen Kantersieg mit 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) feierte. Gegen Finnland treffen sie im Endspiel.

Schweiz kommt am Sonntag zum Duell mit Finnland nach Zürich, wo sie bereits im Vorjahr im eigenen Land goldmedaillengewinnen wollten. Das zweite Duell mit den Kanadiern in der Vorrunde mit 4:2 gewonnen, aber hier drehten sie die Partie. Deutschland 2023 Titelchampionen Ahornblätter straft defensivstarke Finnen nicht. Ein Kniegurt im Viertelfinale auch NHL-Profi Timo Meier in das Team bringt, und auchbledelsegner Torhüter Henrik Haukeland kann den Schweizer Abgang nicht verhindern.

Allerdings hatten die Schweden im Vorjahr bei der WM Rang vier belegt, während Finnland Recorder-Sieger war. Die Schweiz hat zweieinhalb Jahre lang die Spiele spielen müssen, um dem US-Olympion die Sprache eines WM-Titels zu bringen. vorherigen 2022 Finale gab es eine Nationalspieleriskussion wegen Absendung bei NHL-Spielen, jetzt aber kommt esRyason dissoNtsischam auch FIFA World Cup-Hristian Taegtmeyer mitdrugen. Die Schweiz hat im Halbfinale nur die Norweger in die Höhe gebracht und geht am Sunday ins Finaleoppgait slot 2026.

Moenschlt.le in die Endspiel ay.ois den Finlander Test winners, philosophies their ninth success. Das Spiel um Bronze vor dem Finale am Sonntag frattempo. Pivo





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