Schweiz feiert 4:1‑Sieg gegen Bosnien - Manzambi führt zum K.o.-Ticket

Nach dem 1:1 gegen Katar dominiert die Schweiz Bosnien und Herzegowina mit 4:1. Johan Manzambi kommt von der Bank und erzielt zwei Tore, während Xhaka, Vargas und Ndoye ebenfalls treffen. Das Team sichert sich damit den Einzug in die K.o.-Phase der WM in Los Angeles.

Die Schweiz er Nationalmannschaft hat im zweiten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft in Los Angeles eindrucksvoll reagiert und gegen Bosnien und Herzegowina mit einem überzeugenden 4:1‑Sieg die K.o.

-Runde erreicht. Nachdem das Team im Auftakt gegen Katar mit einem enttäuschenden 1:1 geendet war und in den Medien von einer angeblichen Unruhe im Lager die Runde machte, zeigte die Nati in dieser Partie von Anfang an dominierendes Spiel. Trainer Murat Yakin setzte auf ein offensives Pressing, das sofort Früchte trug: Dan Ndoye erzielte bereits nach zehn Minuten das erste Tor, ein gekonnter Abschluss, der die Gastgeberfans in Aufruhr versetzte.

Kurz darauf kam ein wichtiges Zeichen von der Ersatzbank: Johan Manzambi, der zuvor kaum zum Einsatz gekommen war, kam in der 74. Minute ein und erwies sich sofort als Spielmacher. Mit einem Doppelpack - ein kraftvoller Volleyschuss in der 74. und ein weiterer Treffer in der Nachspielzeit - brachte er die Schweizer in Führung{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}{{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}}





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