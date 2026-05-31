Schweiz gewinnt WM-Test gegen Jordanien mit 4:1

Die Schweiz hat am Sonntag in St. Gallen ihren vorletzten WM-Test gegen Jordanien mit 4:1 gewonnen. Der Gladbach-Profi Nico Elvedi war von Beginn an auf dem Rasen und wurde bis zu seiner Auswechslung von den harmlosen Gästen kaum gefordert. Neben Elvedi standen bei den Eidgenossen mit Denis Zakaria, Granit Xhaka und Breel Embolo drei ehemalige Borussen in der Startelf.

Die Schweiz hat am Sonntag in St. Gallen ihren vorletzten WM-Test gegen Jordanien mit 4:1 gewonnen. Der Gladbach-Profi Nico Elvedi war von Beginn an auf dem Rasen und wurde bis zu seiner Auswechslung von den harmlosen Gästen kaum gefordert.

Neben Elvedi standen bei den Eidgenossen mit Denis Zakaria, Granit Xhaka und Breel Embolo drei ehemalige Borussen in der Startelf. Für Elvedi war die Partie auch ein kleines Jubiläum, da er vor fast exakt zehn Jahren sein erstes von bisher 66 Länderspielen für sein Heimatland absolviert hatte. Dieses Mal lief es viel besser als damals, als es eine 1:2-Niederlage gegen Belgien gegeben hatte.

Nachdem der Freiburger Johan Manzambi nur vor den Pfosten geballert hatte, traf Embolo per cool verwandeltem Elfmeter zum 1:0. Nach einem Traumpass von Michel Aebischer erhöhte Dan N'Doye auf 2:0. Xhaka per Elfer sorgte für den 3:0-Pausenstand. In der Halbzeit wechselte die Schweiz gleich siebenmal, auch für Elvedi war Schluss.

Jordanien verkürzte durch Odeh Fakhoury prompt auf 1:3. Christian Fassnacht besorgte für die Schweizer dann den 4:1-Endstand. Die Schweiz ist bei der Weltmeisterschaft der Favorit in Gruppe B und muss dort gegen Katar, Bosnien-Herzegowina und Kanada ran. Ob es für Elvedi gegen Bosnien-Herzegowina ein Duell mit seinem bisherigen Mannschaftskollegen Haris Tabakovic gibt, ist noch nicht sicher.

Tabakovic musste am Freitag den WM-Test gegen Nordmazedonien sausen lassen, seine Fuß-Verletzung aus dem letzten Jahr ist noch nicht geheilt. Die Schweiz hat in den letzten Jahren eine starke Mannschaft aufgebaut und ist bei der Weltmeisterschaft ein ernsthafter Kandidat für den Titel. Die Mannschaft wird von Trainer Murat Yakın angeführt und hat eine starke Defensive, die es den Gegnern schwer macht, Tore zu erzielen. Die Offensive ist ebenfalls stark und hat eine gute Durchschlagskraft.

Die Schweiz wird bei der Weltmeisterschaft eine starke Leistung zeigen und es wird interessant sein, wie sie sich im Turnier entwickelt





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