Schweiz gibt Führung aus der Hand - Xhaka und Kobel kritisieren Auftritt

Die Schweizer Nati enttäuscht zum Turnierstart mit einem 1:1 gegen den Außenseiter. Kapitän Granit Xhaka und Torhüter Gregor Kobel üben deutliche Kritik an der Mannschaftsleistung.

Die Schweizer Nati onalmannschaft ist mit einer enttäuschenden Leistung in das Turnier gestartet. Gegen den als Außenseiter gehandelten Gegner reichte es trotz Führung nur zu einem 1:1-Unentschieden.

Dabei hatten viele Experten die Schweiz vor dem Turnier als möglichen Geheimfavoriten eingestuft. Nach dem Auftritt gegen den krassen Außenseiter sind diese Hoffnungen jedoch erst einmal verflogen. Besonders Kapitän Granit Xhaka zeigte sich nach dem Spiel sichtlich verärgert. Der Mittelfeldspieler des Bayer Leverkusen machte deutlich, dass die Mannschaft aktuell weit von den eigenen Ansprüchen entfernt ist.

Man könne viel reden, jetzt müsse man endlich liefern, so der frühere Bundesliga-Profi. Vor allem das Verhalten auf dem Platz gefiel Xhaka überhaupt nicht. Er bemängelte die mangelnde Disziplin innerhalb des Teams. Jeder Spieler müsse sich in den Dienst der Mannschaft stellen und nicht versuchen, alles alleine zu lösen.

Wen er mit dieser Kritik konkret meinte, ließ Xhaka offen. Die Partie selbst war geprägt von vergebenen Chancen aufseiten der Schweiz. Nach der Führung durch Breel Embolo Mitte der zweiten Halbzeit schien der Sieg greifbar nah. Doch in der Nachspielzeit kassierte die Nati den Ausgleich durch Bassam Al-Rawi Khoukhi.

Zuvor hatten bereits mehrere gute Möglichkeiten ungenutzt gelassen. Auch Torhüter Gregor Kobel zeigte sich nach dem Remis tief enttäuscht. Es sei extrem bitter und natürlich nicht der Start, den man sich gewünscht habe, sagte der Schlussmann des BVB. Vor allem ein Aspekt störte Kobel: die Intensität.

Er sei ein großer Fan von Intensität, und die habe der Mannschaft heute komplett gefehlt. Zwar habe vor dem Tor auch das nötige Glück gefehlt, dennoch sei mehr Entschlossenheit nötig gewesen. Man hätte es einfach noch mehr erzwingen müssen, noch hungriger und gefährlicher sein müssen, erklärte Kobel. Trotz des Fehlstarts bleibt in der Gruppe B alles offen.

In den kommenden Partien trifft die Schweiz auf Kanada sowie Bosnien und Herzegowina. Diese beiden Teams hatten sich zuvor ebenfalls mit 1:1 getrennt. Kobel blickt deshalb optimistisch nach vorne: Wir haben jetzt zwei Spiele vor der Brust gegen zwei gute Gegner. Wir haben es noch selbst in der Hand, aber wir müssen uns jetzt schnell wieder zusammenkriegen.

Auch Xhaka fordert eine Reaktion der Mannschaft. Man müsse nun zeigen, was wirklich in einem stecke. Die Enttäuschung sei groß, aber man dürfe sich nicht hängen lassen. Die nächsten Tage werden zeigen, ob die Schweiz die Wende schafft oder ob das Auftaktspiel ein Vorbote weiterer Enttäuschungen ist.

Die Fans hoffen auf eine deutliche Leistungssteigerung. Die Mannschaft ist gefordert, die Kritik in positive Energie umzuwandeln. Das Potenzial ist zweifellos vorhanden, wie Phasen im Spiel gezeigt haben. Doch die Konstanz und die defensive Stabilität müssen dringend verbessert werden.

Die kommenden Begegnungen werden richtungsweisend sein. Sollte die Schweiz ihre Hausaufgaben machen, ist der Einzug in die nächste Runde noch möglich. Ansonsten droht das vorzeitige Aus. Die Verantwortung liegt nun bei den Führungsspielern wie Xhaka und Kobel, das Team zu einen und die richtige Einstellung auf den Platz zu bringen.

Der Kapitän hat seine Kritik öffentlich geäußert, nun müssen Taten folgen. Die Schweiz hat die Qualität, um gegen Kanada und Bosnien zu bestehen. Doch der Auftakt hat gezeigt, dass auch die mentale Stärke entscheidend sein wird. Die nächsten Spiele werden zeigen, ob die Nati aus dem Schock gelernt hat. Die Enttäuschung sitzt tief, aber die Chance auf Wiedergutmachung ist da





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