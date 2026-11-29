Das Schweizer Stimmvolk lehnt das Referendum gegen den neuen Waffenrechtskodex ab und erlaubt Exporte in Konfliktgebiete. Parallel wird das private Feuerwerk verboten. Fakten zur Abstimmung.

Die Schweizer Stimmbevölkerung hat sich in einer historischen Abstimmung gegen die aktuellen Exportrestriktionen für Rüstungsgüter entschieden. Laut Hochrechnungen des Instituts gfs.bern für das Schweizer Fernsehen SRF sprach sich eine Mehrheit der Wähler für die Lockerung der Vorschriften aus. Dieses Ergebnis markiert einen deutlichen Kurswechsel in der schweizerischen Sicherheits- und Aussenpolitik.

Strategische Wende bei Waffenexporten

Die Bundesregierung begründete die notwendigen Anpassungen mit der Sorge um das wirtschaftliche Überleben der heimischen Rüstungsindustrie. Durch die bisherigen strengen Regeln hatten sich befreundete NATO-Staaten wie Deutschland bereits von schweizerischen Produzenten abgewendet, da sie keine Waffen aus der Schweiz mehr für ihre eigenen Verteidigungsbedürfnisse einkaufen konnten. Die Schweiz hatte sich zu Beginn der russischen Vollinvasion der Ukraine im Jahr 2022 zahlreiche Partnerländer durch restriktive Entscheidungen verärgert.

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Zu diesen kontroversen Massnahmen zählte unter anderem die Untersagung für Deutschland, in der Schweiz erworbene Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard an die Ukraine weiterzuleiten. Zudem durfte Dänemark die im Land gekauften Piranha-Radschützenpanzer nicht an die Ukraine ausliefern. Die bisherige Regelung verbot generell die Weitergabe von Rüstungsgütern an kriegsführende Parteien, unabhängig davon, ob diese die Angreifer oder die Verteidiger waren.

Neuer Rechtsrahmen und Souveränität

Das neu abgestimmte Gesetz hebt die bisherige Praxis auf, wonach Rüstungsgüter, die bereits ins Ausland verkauft wurden, strikt überwacht und deren Weitergabe genehmigungspflichtig war. Bisher liess sich die Schweiz bei solchen Geschäften zusichern, dass Material nur mit expliziter Schweizer Zustimmung an Dritte weitergegeben werden durfte. Dies wird nun im Umgang mit 36 befreundeten Ländern in den meisten Fällen wegfallen. Künftig dürfen Güter auch an Länder geliefert werden, die in einen bewaffneten Konflikt verwickelt sind, ohne dass eine vorherige Verpflichtungserklärung vorliegt.

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Gegner des Gesetzes, die die Lockerung unterbinden wollten, hatten befürchtet, dass Material nur scheinbar bestellt wird, um es anschliessend an Kriegsparteien weiterzureichen. Sie verwiesen auf Warnungen von Amnesty International, dass Schweizer Waffen ungehindert bei Staaten landen könnten, die damit Kriegsverbrechen oder schwere Menschenrechtsverletzungen begehen. Die Befürchtungen der Gegner wurden jedoch bei der Abstimmung am Sonntag klar abgewiesen.

Schutz vor Lärmbelästigung durch Feuerwerk

Neben der heftig diskutierten Rüstungsfrage hat das Schweizer Volk am Sonntag zudem einen Bürgerantrag angenommen, der ein generelles Verbot von Lärm erzeugendem Feuerwerk für Privatpersonen vorsieht. Eine Bürgerinitiative hatte sich mit Plakaten, die Hunde, Katzen und Kühe zeigten, die sich die Ohren zuhielten, gegen den Lärm gewandt und Stress bei Haus- und Wildtieren angeführt. Dieser Antrag ging gegen den Willen von Regierung und Parlament durch.

Das Verbot soll innerhalb der nächsten zwei Jahre gesetzlich umgesetzt werden. Die Initiative deckt dabei nicht nur die klassischen Böller ab, die einzig dazu da sind, einen lauten Knall zu erzeugen, sondern auch grössere Feuerwerksraketen mit Leuchteffekten und Feuerwerksbatterien mit mehreren Abschussrohren. Der genaue Ausdruck für diese Produkte tauchte im Initiativtext der Bürger zwar gar nicht auf, die regulatorische Wirkung ist jedoch umfassend.

Umsetzung und künftige Grenzwerte

Wo genau die technischen Grenzwerte für zulässigen Lärm definiert werden müssen, hat der Gesetzgeber in der Folge noch zu bestimmen. Befürworter des Verbots verwiesen auf die Tradition des Feuerwerks, hielten jedoch entgegen, dass die massive Belastung für Mensch und Tier nur an wenigen Tagen im Jahr stattfindet. Ein Wahlplakat im Vorfeld der Abstimmungen betonte den Zusammenhang zwischen moderner Gesetzgebung und nationaler Souveränität, wobei sich dies primär auf den Rüstungskontext bezog.

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Das Resultat vom 29. November 2026 stellt einen massiven Eingriff in die gewohnten Bräuche dar. Während die Rüstungsexporte nun freier fließen können, um die industrielle Basis zu schützen, wird der private Bereich durch strenge Lärmschutzvorschriften reguliert. Die Umsetzung beider Themen wird die schweizerische Innen- und Aussenpolitik in den kommenden Jahren prägen und die Rolle der Schweiz im internationalen Handelskontext neu definieren.