Schweiz steht im WM-Finale

Die Schweiz steht nach einem 6:0-Sieg über Norwegen im WM-Finale. Es ist der fünfte Finaleinzug für die Eidgenossen, sie haben jedoch bisher alle Endspiele verloren.

Die Puckjäger aus dem Gastgeberland dieser WM stehen wieder im Endspiel. Der Außenseiter Norwegen wurde glatt mit 6:0 bezwungen. Der erste Finalist steht also fest.

Die Eidgenossen stehen damit am Sonntag zum dritten Mal in Serie im WM-Finale. Norwegen kämpft zuvor im Spiel um Platz drei um die erste WM-Medaille. Im zweiten Halbfinale treffen an diesem Samstag (20 Uhr) Kanada und Finnland aufeinander. Christoph Bertschy (18.

) erlöst die Schweiz mit seinem Treffer zum Ende des ersten Durchgangs. Der Stürmer vom Landesmeister HC Fribourg-Gottéron bezwingt den im WM-Turnier sehr gut haltenden Keeper Henrik Haukeland von DEL-Teilnehmer Straubing Tigers. Sie sind auf Augenhöhe mit uns, so der Schweizer Sportdirektor Lars Weibel bei MagentaSport. Der Gegentreffer beeindruckt die Norweger.

Denis Malgin (25. ), Ken Jäger (33. ) und Damien Riat (37. ) schaffen die im Mitteldrittel die Vorentscheidung.

NHL-Profi Nico Hischier (45. /New Jersey Devils) und Theo Rochette (58. ) machen den fünften Finaleinzug nach 2013, 2018, 2024 und 2025 perfekt. Bislang hat die Schweiz allerdings sämtliche Endspiele verloren





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