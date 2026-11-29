Eine Bürgerinitiative will in der Schweiz den Einsatz lärmender Feuerwerkskörper für Privatpersonen verbieten, um Mensch und Tier vor Lärm, Stress und Panik zu schützen. Auch Feinstaubbelastung wird als Argument genannt. Gemeinden sollen bei Festen Ausnahmen erlauben können. Die Regierung lehnt das Verbot unter anderem zum Schutz der Branche ab.

- Auf Plakaten halten sich Hunde, Katzen und Kühe die Ohren zu – so wirbt eine Initiative gegen lautes Feuerwerk. Nun entscheiden die Schweizer, ob das für Privatpersonen verboten werden soll.

Die Schweizer stimmen an diesem Sonntag über ein Böllerverbot ab. Eine Bürgerinitiative möchte Mensch und Tier vor Lärmbelästigung, Stress und Panik schützen. Sie führt zudem an, dass beim Abschuss der Feuerwerkskörper viel Feinstaub entsteht. Die Initiative wirbt mit Plakaten, auf denen Hunde, Katzen und Kühe sich vermeintlich die Ohren zuhalten.

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Der Ausdruck „Böller“ taucht in der Initiative gar nicht auf. Verboten werden sollen „Feuerwerkskörper, die Lärm erzeugen“. Dazu gehören mehr als Böller, die einzig dazu da sind, einen lauten Knall zu erzeugen. Das Verbot kann auch größere Feuerwerksraketen, die mit Leuchteffekten am Himmel explodieren oder Feuerwerksbatterien mit mehreren Abschussrohren betreffen.