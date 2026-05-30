Schweiz stoppt Norwegens Höhenflug und erreicht WM-Finale

Die Schweiz hat das WM-Halbfinale gegen Norwegen mit 6:0 gewonnen und steht damit zum dritten Mal in Folge im WM-Finale. Norwegen kämpft zuvor im Spiel um Platz drei um die erste WM-Medaille überhaupt.

Die Schweiz hat den Höhenflug von Norwegen gestoppt und darf weiter vom ersten WM-Titel träumen. Der Vize-Weltmeister fegte die Überraschungsmannschaft mit 6:0 vom Eis und steht damit am Sonntag zum dritten Mal in Folge im WM-Finale.

Norwegen kämpft zuvor im Spiel um Platz drei um die erste WM-Medaille überhaupt. Die Schweiz hatte lange Probleme, aber Christoph Bertschy erlöste die Gastgeber in der 18. Minute mit seinem Treffer zum Ende des ersten Drittels. Der Stürmer vom Schweizer Meister HC Fribourg-Gottéron bezwang den im WM-Turnier überragenden Keeper Henrik Haukeland von den Straubing Tigers.

Vom Gegentreffer zeigten sich die Norweger durchaus beeindruckt. Denis Malgin, Ken Jäger und Damien Riat entschieden bereits im Mitteldrittel die Partie. NHL-Profi Nico Hischier und Theo Rochette machten den fünften Finaleinzug nach 2013, 2018, 2024 und 2025 perfekt. Bislang verlor die Schweiz allerdings sämtliche Endspiele





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