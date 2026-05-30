Schweiz stürmt mit Kantersieg ins WM-Finale

Die Schweiz besiegt Norwegen im Halbfinale der Eishockey-WM 6:0 und steht zum dritten Mal hintereinander im Finale. Die Euphorie im Gastgeberland ist riesig, während Norwegen mit dem dritten Platz vorliebnehmen muss.

Die Schweiz hat sich im Halbfinale der Eishockey - Weltmeisterschaft eindrucksvoll durchgesetzt und mit einem klaren 6:0 Kantersieg gegen Norwegen das Finale erreicht. In der ausverkauften Hallen in Zürich zeigte das Team von Trainer Patrick Fischer eine überragende Leistung und ließ dem Überraschungsteam aus Norwegen keine Chance.

Bereits im ersten Drittel legte Christoph Bertschy in der 18. Minute den Grundstein für den Sieg. Im zweiten Abschnitt erhöhten Denis Malgin (25. ), Ken Jäger (33.

) und Damien Riat (37. ) auf 4:0, womit die Partie praktisch entschieden war. Im Schlussdrittel sorgten NHL-Star Nico Hischier (45. ) und Theo Rochette (58.

) für den Endstand. Damit steht die Schweiz zum dritten Mal in Folge im WM-Finale und hofft auf den ersten Titelgewinn in der Geschichte des Schweizer Eishockeys. Die Euphorie im Land ist riesig. Nach den beiden bitteren Finalniederlagen in den letzten Jahren fiebern die Fans der Titelpremiere entgegen.

Die Mannschaft agierte gegen Norwegen wie entfesselt und ließ dem Außenseiter, der erstmals überhaupt ein WM-Halbfinale erreicht hatte, keine Chance. Besonders bemerkenswert war die defensive Stabilität, die dem Gegner kaum Torchancen erlaubte. Torhüter Leonardo Genoni zeigte eine souveräne Leistung und hielt seinem Team den Rücken frei. Norwegen setzte zwar auf eine aggressive Spielweise, doch die Schweizer Abwehr um Captain Raphael Diaz und Roman Josi ließ wenig zu.

Zudem profitierte die Schweiz von der Rückkehr von NHL-Stürmer Timo Meier, der nach einer Sperre im Viertelfinale wieder mitwirken konnte und das Team zusätzlich beflügelte. Der Gegner im Finalspiel am Sonntag wird zwischen Kanada und Finnland ermittelt. Während die Schweiz auf eine Wiederholung des letztjährigen Endspiels gegen Finnland hofft, gilt Kanada traditionell als harter Brocken. Klar ist jedoch, dass die Schweiz in bestechender Form ist und mit neun Siegen eine beeindruckende Bilanz vorweist.

Die Norweger hingegen können ihre beeindruckende Turnierleistung mit dem Spiel um Bronze krönen, das vor dem Finale um 15.30 Uhr stattfindet. Trotz der klaren Niederlage dürfen sie stolz auf ihren historischen Halbfinaleinzug sein. Die beste WM-Platzierung Norwegens bleibt der vierte Rang aus dem Jahr 1951, doch dieses Turnier wird als Meilenstein in die Geschichte des norwegischen Eishockeys eingehen.

Die Schweiz hingegen hat sich als Topteam etabliert und strebt nun den lang ersehnten Titel an, um die Finalniederlagen der Vergangenheit vergessen zu machen





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Eishockey Weltmeisterschaft Schweiz Halbfinale Kantersieg

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