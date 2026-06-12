Schweiz trifft auf Bosnien-Herzegowina: WM-Duell mit viel Geschichte

Die Schweiz und Bosnien-Herzegowina treffen in der Gruppenphase der WM 2026 aufeinander. Während die Schweiz bereits mehrfach dabei war, ist es für Bosnien erst die zweite Teilnahme. Das Spiel wird exklusiv auf MagentaTV gezeigt.

Die Schweiz er Nationalmannschaft hat sich erneut für die Weltmeisterschaft qualifiziert und trifft in der Gruppenphase auf Bosnien-Herzegowina . Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams liegt bereits einige Jahre zurück: Im März 2016 trafen sie in einem Testspiel aufeinander, das Bosnien-Herzegowina mit 2:0 für sich entscheiden konnte.

Für die Schweiz ist es die dritte WM-Teilnahme in Folge, nachdem sie 2018 in Russland und 2022 in Katar dabei war. Bei der letzten Weltmeisterschaft 2022 schaffte es die Mannschaft von Trainer Murat Yakin in die K.o. -Runde, scheiterte jedoch im Achtelfinale an Portugal. Bosnien-Herzegowina hingegen qualifizierte sich erst durch einen dramatischen Sieg im Elfmeterschießen der Playoffs gegen Italien Ende März für die Endrunde.

Damit nimmt das Land nach 2014 erst zum zweiten Mal als eigenständige Nation an einer Weltmeisterschaft teil. Die Vorfreude auf das Duell ist sowohl in der Schweiz als auch in Bosnien-Herzegowina groß, da beide Mannschaften auf einen erfolgreichen Turnierverlauf hoffen. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF weite Teile des Turniers im Free-TV.

Das Spiel zwischen der Schweiz und Bosnien-Herzegowina gehört allerdings nicht dazu und wird ausschließlich auf MagentaTV gezeigt. Somit kann das Spiel auch nicht im Joyn-Livestream verfolgt werden. Für Fans, die das Spiel dennoch live verfolgen möchten, bietet Ran.de einen kostenlosen Liveticker an, der regelmäßig über den Spielstand und wichtige Ereignisse informiert. Die Entscheidung, das Spiel nur auf einem Bezahlsender zu zeigen, hat in beiden Ländern für Diskussionen gesorgt, da viele Fans das Spiel im Free-TV sehen wollten.

Die Schweizer Mannschaft geht mit einem erfahrenen Kader in das Turnier. Trainer Murat Yakin setzt auf eine Mischung aus jungen Talenten und routinierten Spielern wie Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri. Bosnien-Herzegowina hingegen verlässt sich auf die Erfahrung von Edin Džeko, der auch mit 40 Jahren noch eine wichtige Rolle im Team spielt. Das Spiel verspricht Spannung, da beide Teams um den Einzug in die K.o.

-Runde kämpfen. Für die Schweiz geht es darum, die starke Leistung der letzten WM zu bestätigen, während Bosnien-Herzegowina nach langer Abstinenz wieder auf sich aufmerksam machen möchte. Die Begegnung findet im Rahmen der Gruppenphase statt und wird voraussichtlich im Sommer 2026 ausgetragen. Die genauen Termine und Spielorte werden noch bekannt gegeben.

Die WM 2026 wird in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. Es ist die erste Weltmeisterschaft mit 48 Teilnehmern, was die Gruppenphase noch spannender macht. Die Schweiz und Bosnien-Herzegowina treffen in einer Gruppe aufeinander, die auch andere starke Mannschaften enthalten könnte. Die Auslosung der Gruppen findet voraussichtlich im Dezember 2025 statt.

Beide Teams hoffen auf eine gute Auslosung, um die Chancen auf das Weiterkommen zu maximieren. Die Schweizer Fans sind zuversichtlich, dass die Mannschaft erneut für eine Überraschung sorgen kann, während in Bosnien-Herzegowina die Hoffnung auf eine erfolgreiche Rückkehr auf die Weltbühne groß ist. Die Partie wird mit Spannung erwartet und könnte ein entscheidender Moment für beide Nationen sein





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schweiz Bosnien-Herzegowina WM 2026 Fussball Magentatv

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kanada gegen Bosnien-Herzegowina: Das WM-Spiel läuft live im Free-TVDas WM-Spiel Kanada gegen Bosnien-Herzegowina läuft live im Free-TV. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV.

Read more »

Bosnien-Herzegowina kehrt nach zwölf Jahren WM-Pause zurückNach der bislang einzigen WM-Teilnahme 2014 in Brasilien kehrt die Nation auf die größte Fußball-Bühne der Welt zurück. Ausgelöst wurde die neue Euphorie durch einen sensationellen Play-off-Erfolg gegen Italien, der im ganzen Land für Begeisterung sorgte.

Read more »

Bosnien-Herzegowina bereitet sich auf die Heim-WM vorDas Team um Edin Dzeko hat sich in den Playoffs für die Endrunde qualifiziert und wird nun auf die Heim-WM vorbereiten. Die Auswahl war von Nationaltrainer Safet Susic getroffen. Die Bosnier haben sich in den letzten Jahren auf die Heim-WM vorbereitet und sind nun gut vorbereitet.

Read more »

WM 2026: Spiele, Termine und Mannschaften der Gruppe B mit Kanada, Schweiz, Bosnien und Herzegowina, KatarIn der Gruppe B der WM 2026 trifft Co-Gastgeber Kanada auf die Schweiz, Bosnien & Herzegowina und Katar. SPORT1 stellt Gruppe B der Fußball-WM vor.

Read more »