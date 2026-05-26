Die Schweiz und Schweden treffen im Viertelfinale aufeinander. Die Schweiz hat im Duell um den Gruppensieg mit Finnland das bessere Ende für sich behalten und trifft nun auf Schweden. Schweden hat mit einem 3:2-Sieg gegen Tschechien den Gruppensieg gesichert.

Die Schweiz behält im Duell um den Gruppensieg mit Finnland das bessere Ende für sich und trifft bei der Heim-WM nun auf Schweden . In Gruppe B hat Kanada die Nase vorne.

Im eigenen Land hat der Gruppensieg gesichert. Mit dem 4:2 (2:0, 0:2, 2:0) gegen Finnland im Spitzenduell der Deutschland-Gruppe A holten die Eidgenossen den siebten Sieg im siebten Spiel. Sie treffen nun im Viertelfinale am Donnerstag auf den elfmaligen Weltmeister Schweden. Mit Superstar Sidney Crosby zum Abschluss holten sie einen knappen 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)-Sieg gegen die drittplatzierten Tschechen.

Der Gruppensieg stand bereits zuvor fest. Damit kommt es am Donnerstag im Viertelfinale zur Neuauflage des Olympiafinales gegen WM-Titelverteidiger.

Allerdings sind beide Teams deutlich schwächer besetzt als bei den Winterspielen in Mailand mit allen Stars. Vor allem die US-Auswahl ist vom Papier her die schlechteste seit vielen Jahren.

Zudem spielen Norwegen und Lettland gegeneinander. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) hatte die Vorrunde am Montag mit einem 6:3-Sieg gegen Auf- und Absteiger Großbritannien abgeschlossen, scheiterte als Fünfter aber wie schon vor einem Jahr in Dänemark frühzeitig





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