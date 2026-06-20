Die Schweiz wird am Sonntag eine wichtige Rolle bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran spielen. Die beiden Länder werden auf dem Bürgenstock in der Schweiz miteinander verhandeln, um die Einhaltung des Abkommens mit dem Iran sicherzustellen.

Die Schweiz wird am Sonntag eine wichtige Rolle bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran spielen. Nach Angaben des pakistanischen Vermittlers werden die beiden Länder auf dem Bürgenstock in der Schweiz miteinander verhandeln.

Das US-Militär bleibt weiterhin wachsam, um die Einhaltung des Abkommens mit dem Iran sicherzustellen. Der Iran will die Straße von Hormus wieder für den Schiffsverkehr sperren, da die Waffenruhe im Südlibanon nicht eingehalten wird. Die Schweiz bemüht sich weiter um einen Dialog zwischen den USA und dem Iran, um die Umsetzung einer Absichtserklärung beider Staaten zu fördern. Die radikal-islamische Hisbollah-Miliz hat israelische Truppen im Süden des Libanons angegriffen, nach eigenen Angaben.

Die libanesische Nachrichtenagentur NNA meldete, bei israelischen Luftangriffen auf den Südlibanon seien mindestens 16 Menschen getötet worden. Die Hisbollah hat sich zwar an die seit Freitagnachmittag geltende Waffenruhe halten, werde aber nicht zögern, jeden Versuch Israels, Territorium im Libanon zu erobern, zu bekämpfen. Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer warnt vor zu viel Hoffnung auf eine Besserung der deutschen Konjunktur im Zuge der Annäherung zwischen den USA und dem Iran.

Der pakistanische Innenminister Mohsin Naqvi ist im Iran eingetroffen, um mit der dortigen Führung die Fortsetzung der Verhandlungen mit den USA in der Schweiz zu besprechen





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