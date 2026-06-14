Schweiz vergeigt Sieg gegen Katar: Muheim Eigentor kostet Punkte

Die Schweizer Nationalmannschaft hatte lange Zeit alles im Griff, doch ein Eigentor von Miro Muheim in der Nachspielzeit kostete die Mannschaft den Sieg gegen Katar. Mats Hummels und Granit Xhaka zeigten sich nach dem Spiel enttäuscht.

Die Schweizer Nationalmannschaft hatte gegen Katar lange Zeit alles im Griff. thanks to a penalty goal by Breel Embolo (29), the team led 1:0 and had further chances to extend their lead.

However, in the fourth minute of added time, disaster struck for coach Murat Yakin (51) and his team. A header from Katar's Boualem Khoukhi (35) was deflecting towards the Swiss goal, and HSV left-back Miro Muheim (28), who had only been on the pitch for five minutes, was unable to clear the ball. Instead, he diverted it into his own net, resulting in a 1:1 draw.

Former Germany international Mats Hummels (37) was critical of Muheim's defending, saying on Magenta TV: 'He jumps, but it looks like he didn't jump high enough. As a defender, you always have to attack the ball at its highest point.

' Captain Granit Xhaka (33) also had strong words after the final whistle: 'We have to be smart and experienced enough to take this game home. At the end, you have to respect the positions and do what the coach demands. You don't have to be a showmaker and try to do everything alone. That's about discipline.

' For Muheim, who is hoping to secure his place in the Swiss World Cup squad, the start couldn't have been worse. With his contract at HSV set to expire in 2027, he needs to impress in this transfer period to command a transfer fee. His next chance to do so comes on June 18 against Bosnia





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