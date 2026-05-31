Schweiz verliert WM-Finale nach Overtime gegen Finnland - Norwegen gewinnt Bronze

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft unterliegt im Finale der Heim-WM nach einer spannenden Verlängerung den Finnen und verpasst den ersten Titel. Norwegen sichert sich überraschend Bronze.

Die Schweiz er Eishockey -Nationalmannschaft hat bei der Heim-Weltmeisterschaft das Finale erreicht, dort aber nach einer spannenden Overtime -Niederlage gegen Finnland den Titel verpasst. Das Team um NHL -Star Roman Josi unterlag den Finnen mit 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) nach Verlängerung.

Das entscheidende Tor erzielte Konsta Helenius in der 71. Minute. Für die Schweiz war es das dritte WM-Finale in Folge, das verloren ging, nachdem man bereits in der Vorrunde Finnland mit 4:2 besiegt hatte. Die Schweizer, die unter dem neuen Cheftrainer Jan Cadieux antraten, konnten die erfolgreiche Ära des wegen des Corona-Impfzertifikat-Skandals entlassenen Patrick Fischer nicht krönen.

Finnland sicherte sich damit seinen fünften WM-Titel. Das Spiel war von einer starken defensiven Ausrichtung beider Teams geprägt. Die Finnen begannen aggressiv und hatten die erste große Chance durch Olli Määttä, die Torhüter Leonardo Genoni vereitelte. Im ersten Powerplay kamen die Schweizer erstmals gefährlich vor das Tor, doch ein Tor von Anton Lundell wurde nach Videobeweis wegen eines hohen Stocks annulliert.

Im zweiten Drittel hatten die Gastgeber eine doppelte Überzahl, brachten jedoch keine hochkarätige Chance zustande. Gegen Ende des Drittels vergab Pius Suter eine gute Möglichkeit. Im letzten Drittel scheiterte Roman Josi mit einem Schuss, den finnischer Torhüter Justus Annunen von der Linie kratzte. In der Overtime nutzten die Finnen ihre Chance und entschieden das Spiel.

Parallel dazu gewann Norwegen durch einen Sieg im kleinen Finale um Bronze gegen Rekordweltmeister Kanada seine erste WM-Medaille. Norwegens überragender Torhüter Henrik Haukeland war entscheidend. Das norwegische Team um den ehemaligen DEL-Stürmer Andreas Martinsen war nach einer deutlichen Halbfinalniederlage gegen die Schweiz umso motivierter. Kanada musste nach einer 2:4-Niederlage gegen Finnland erneut ohne Medaille abreisen, zum dritten Mal in Folge





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