Swiss citizens vote on relaxing military export laws following tensions with Germany over Ukraine aid. Details on the vote, industry impact, and regional war developments.

Die Schweiz er Bevölkerung stimmt an diesem Sonntag, dem 18. Februar 2024, über eine mögliche Lockerung der strengen Vorschriften für Militärexporte ab. Diese Abstimmung ist die direkte Konsequenz auf massive diplomatische Reibungen zu Beginn des Ukraine -Krieges, durch die befreundete Länder wie Deutschland verstimmt wurden. Die bisherige restriktive Politik hatte dazu geführt, dass die Schweiz Deutschland untersagte, in der Schweiz eingekaufte Munition für den deutschen Flugabwehrpanzer Gepard an die Ukraine weiterzugeben. Diese Entscheidung der Schweiz er Behörden stützte sich auf das strenge Neutralität sgebot, welches vorsieht, dass kein Material an kriegsführende Parteien geliefert werden darf, unabhängig davon, ob diese angreifen oder sich lediglich verteidigen.

Aktueller Stand der Schweizer Abstimmung

Die Schweizer Regierung fürchtet erheblich um die Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Rüstungsindustrie und schlägt deshalb eine Gesetzesänderung vor, die Erleichterungen schafft. Kritiker dieser restriktiven Praxis argumentierten, dass die Schweiz ihre internationale Glaubwürdigkeit und ihre Bedeutung als sicherer Handelspartner für Waffen untergrabe, wenn sie trotz ihrer Neutralität keine Ausnahmen für Verbündete im Verteidigungsfall zulässt. Die Abstimmung am Sonntag markiert somit einen historischen Wendepunkt in der schweizerischen Sicherheitspolitik und der Beziehung zu ihren europäischen Nachbarn.

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Russische Angriffe im Süden der Ukraine

Während die politische Debatte in der Schweiz tobt, berichten die russischen Besatzungsbehörden in den von Moskau besetzten Gebieten Saporischschja und Luhansk von weiteren massiven ukrainischen Angriffen. In Luhansk seien bei einem Drohnenangriff nahe einem Einkaufszentrum drei Menschen getötet und drei weitere verletzt worden, teilt der von Moskau eingesetzte Statthalter Leonid Passetschnik mit. Unmittelbar darauf wurde die Lage im benachbarten Gebiet Saporischschja eskaliert, als das Fahrzeug eines Krankenhauses laut dem Moskauer Besatzungschef Jewgeni Balizki unter Feuer geriet. Dabei wurden eine Krankenschwester und der Fahrer getötet, während der Chefarzt und ein weiterer Insasse verletzt wurden. Diese Angaben der Kriegsparteien sind von unabhängiger Seite nicht überprüfbar.

Gezielte Zerschlagung der Einheit Rubikon

Den ukrainischen Streitkräften ist nach eigenen Angaben ein entscheidender Schlag gegen einen Stützpunkt der russischen Elite-Drohneneinheit "Rubikon" im besetzten Gebiet Saporischschja gelungen. Laut ukrainischen Angaben verursachte der Angriff erhebliche Verluste bei der Einheit, die den Kern der russischen "Streitkräfte für unbemannte Systeme" bildet, einem neuen Teil der russischen Streitkräfte, der Ende 2025 aufgestellt wurde. Die Ukraine nahm diese Eliteeinheit bereits in früheren Operationen an der Front sowie auf russischem Staatsgebiet ins Visier.

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Der jüngste Angriff galt einem Stützpunkt der Einheit in Berdjansk, einer Küstenstadt im russisch besetzten Gebiet Saporischschja, so die Streitkräfte im Süden. Vorläufigen Angaben zufolge wurden bei dem Angriff eine Ausbildungsstätte für Drohnenpiloten, Lager für Drohnen sowie Unterkünfte für Personal zerstört. "Es wurde zudem bestätigt, dass auch Angehörige der Führungsebene der Einheit getroffen wurden", teilt das Militär mit. Ersten Berichten zufolge könnten bei dem Angriff mehr als 30 russische Militärangehörige getötet und bis zu 70 weitere verletzt worden sein.

Zerstörung der ukrainischen Infrastruktur und Landwirtschaft

Russische Truppen haben ein Getreidelager in der Region Odessa angegriffen, wodurch das Dach des Gebäudes beschädigt und ein Großteil der Ernte zerstört wurde. Oleh Kipper, Leiter der Militärverwaltung der Region Odessa, teilte mit, dass es bei der Attacke keine Verletzten gab, während vor Ort derzeit Aufräumarbeiten laufen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Ukrinform unter Berufung auf das ukrainische Verteidigungsministerium meldet, setzt Russland seine gezielte Kampagne des "Ernährungsterrors" fort. Dabei nimmt Moskau gezielt Getreidesilos, Lagerhäuser, Ölmühlen, Molkereien, fleischverarbeitende Betriebe sowie Geflügelfarmen ins Visier, um die Ernährungssicherheit der Ukraine zu destabilisieren und die Agrarexporte zu beeinträchtigen.

Spannungen zwischen Deutschland und der Ukraine

In Europa eskaliert zudem die politische Debatte über die Reichweite ukrainischer Gegenangriffe. Der Vorsitzende des Bundestag-Verteidigungsausschusses, Thomas Röwekamp, sieht Warnungen der Bundesregierung kritisch, die Ukraine solle ihren Abwehrkampf gegen Russland nicht auf die Ostsee oder das Mittelmeer ausweiten. Wer Kiew "öffentlich zur Zurückhaltung mahnt, sendet das falsche Signal und läuft Gefahr, dem Aggressor einen Schutzraum für seine Kriegslogistik zu eröffnen", sagte der CDU-Politiker dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Außenminister Johann Wadephul von der CDU und Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD hatten vor einer Ausweitung des Kriegs gewarnt, nachdem sich die Ukraine zu Drohnenangriffen auf einen russischen Frachter im Finnischen Meerbusen und auf eine Korvette und einen Frachter im Mittelmeer bekannt hatte.

Schwere Verluste in der ukrainischen Hauptstadt

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind bei neuen massiven russischen Angriffen nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko eine Frau getötet und vier Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten sei auch ein fünf Jahre alter Junge, der in ein Krankenhaus gebracht worden sei, teilt Klitschko bei Telegram mit. Demnach wurde auch kritische Infrastruktur getroffen. Trümmer einer abgeschossenen Drohne seien auf das Gelände eines Kindergartens gefallen. Beschädigt worden seien zudem ein Wohnhaus und ein Verwaltungsgebäude, so Klitschko. Er warnte vor möglichen Ausfällen bei der Strom- und Wasserversorgung.

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Parallel dazu hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Militärzensur ausgeweitet, um die Sicherheit der Truppen und die Vertraulichkeit von Operationen zu wahren. Diese Maßnahme fällt in eine Zeit intensiver militärischer und diplomatischer Umbrüche, die sowohl auf dem Schlachtfeld als auch in den politischen Institutionen der Schweiz und Deutschlands spürbar sind.