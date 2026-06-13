Schweizer Nationalteam verpasst im WM-Auftakt gegen Katar einen Sieg und muss mit einem Punkt weiterreisen. Trainer Yakin kritisiert, Klimaapparat nicht genutzt, Fans frustriert.

Unsere Nachbarn aus der Schweiz haben im Auftaktspiel der WM in Gruppe B einen knappen Gleichstand erzielt. Das Spiel gegen das erniedrigte Team aus Katar endete erst in der Nachspielzeit mit einem 1:1-Unentschieden.

Die Reaktionen in der Schweiz waren heftig. Die Tageszeitung BLICK sprach von einer KATARstrophe zum WM-Auftakt und forderte ein Aufwachen der Nationalmannschaft. Die Kritik richtete sich vor allem gegen die mangelnde Chancenverwertung unter der Führung des Trainers Murat Yakin, der früher für den VfB Stuttgart und den 1. FC Kaiserslautern aktiv war.

Laut den Medien habe die Schweizer Mannschaft in diesem Jahrhundert noch nie so viele Offensivaktionen gezeigt, doch letztlich sei nur ein Punkt vom Platz gegangen. Die Bezeichnung Nati für die Nationalmannschaft wurde dabei häufig verwendet. Ein besonders bemerkenswerter Aspekt des Spiels war die Entscheidung, die auf der Ersatzbank installierte Klimaanlage trotz 35 Grad Mittagssonne in Kalifornien nicht zu nutzen. Während das Gerät bei den Gegenspielern aus Katar auf Hochtouren lief, blieb es bei den Schweizern abgeschaltet.

Die Gründe für dieses Vorgehen bleiben ungeklärt. Zusätzlich berichtete der BLICK von einem Wutausbruch des Trainers, der nach dem Gegentor eine Wasserflasche auf den Platz warf. Die Frustration der heimischen Fans war deutlich zu spüren. Viele verließen die Public-Viewing-Locations mit gesenkten Köpfen, während der öffentliche Sender SRF spöttisch anmerkte, dass zu wenig Flüssigkeit konsumiert worden sei und dass die Mannschaft sicher geglaubte drei Punkte in der Nachspielzeit verspielt habe.

Statt der drei Punkte erreichte das Team nur einen Punkt und muss nun mit einem Minimum an Punkten nach Los Angeles reisen, was den Druck weiter erhöht. Nach der Niederlage kehrte die Mannschaft kurz nach dem Spiel in das Teamquartier in San Diego zurück. Dort wurde ein Regenerationstag für den kommenden Sonntag angesetzt, ohne geplante Medienauftritte. Die Verantwortlichen scheinen sich zurückzuziehen, um Ruhe zu finden und sich zu sammeln.

Das nächste Gruppenspiel findet am Donnerstag um 21 Uhr im Livestream von MagentaTV statt. Der Gegner ist Bosnien-Herzegowina, das in Los Angeles antritt. Die Schweiz hofft, aus den gemachten Fehlern zu lernen und beim zweiten Auftritt mehr Punkte zu sichern, um die Gruppe nicht zu gefährden





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