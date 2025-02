Schweizer Dominanz bei der Ski-WM: Jocher und Straßer knapp am Podest

Deutsche Ski-Athleten Simon Jocher und Linus Straßer kämpfen bei der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm um eine Medaille in der Team-Kombination. Während Jocher in der Abfahrt auf Platz 18 landet, holt Straßer im Slalom stark auf. Trotz starker Leistung reicht es für das deutsche Duo jedoch nicht für eine Medaille. Die Schweiz feiert einen Dreifach-Triumph in der Team-Kombination.

Simon Jocher , der bereits abgereist war, musste zur Ski-WM zurückkehren, um an der Team-Kombination teilzunehmen. Der deutsche Skisportler belegte in der Abfahrt Platz 18, während Linus Straßer im anschließenden Slalom eine starke Leistung zeigte und das deutsche Duo auf Rang acht führte. Leider reichte es gegen die dominierenden Schweiz er nicht für eine Medaille . Die Schweiz feierte in der Team-Kombination einen Dreifach-Sieg - ihren ersten bei einer alpinen WM seit 38 Jahren.

Jocher, der erst kurzfristig ins deutsche Team gerutscht war, hatte nach seinem enttäuschenden 30. Platz in der Einzel-Abfahrt am Sonntag bereits nach Hause gefahren. Doch der ursprünglich für die Team-Kombination vorgesehene Routinier Romed Baumann musste krankheitsbedingt absagen. So wurde der 28-Jährige nach Österreich zurückbeordert. „Die Vorbereitung war natürlich alles andere als optimal“, sagte Jocher. Nach viereinhalb Stunden Autofahrt war er am Dienstag zurück am Zwölferkogel und in der Team-Kombi wieder auf der Piste. Auf der Piste leistete sich der Speed-Spezialist, der seit mehreren Wochen mit einer hartnäckigen und schmerzhaften Fersenprellung zu kämpfen hatte, in der Abfahrt einen gewaltigen Fehler, der viel Zeit kostete. Zu viel, als dass Straßer im Slalom noch um die Medaillen hätte mitfahren können. „Leichte Spuren“ im Schnee und die „Kurssetzung nicht gerade zum Gas geben einladend“ waren ausschlaggebend für Straßer's Performance. Die 1,61 Sekunden Rückstand auf das Podest holte er daher nicht mehr auf. Dass er im Finale die zweitschnellste Zeit überhaupt fuhr, dürfte den 32-Jährigen mit Blick auf den Einzel-Slalom am Sonntag aber positiv stimmen. In dem gehört er zu den Medaillenkandidaten. Sein zwischenzeitliches Formtief in diesem Winter scheint Straßer überwunden zu haben. Bei den Klassikern in Kitzbühel und Schladming war er zuletzt Fünfter und Vierter geworden. Er ist eine der letzten verbliebenen deutschen Hoffnungen bei dieser WM.





