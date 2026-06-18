Alexander Frei, ehemaliger Profi von Borussia Dortmund, ist überzeugt, dass die Schweizer Nationalmannschaft den Gruppensieg in der WM erreichen kann. Der Druck wird größer, aber die Ernsthaftigkeit vor dem gegnerischen Tor und der Glaube an die eigenen Fähigkeiten sind entscheidend.

Alexander Frei , ehemaliger Profi von Borussia Dortmund, ist überzeugt, dass die Schweizer Nationalmannschaft den Gruppensieg in der WM erreichen kann. Der Druck wird größer, aber die Ernsthaftigkeit vor dem gegnerischen Tor und der Glaube an die eigenen Fähigkeiten sind entscheidend.

Trainer Murat Yakin und die erfahrenen Spieler wie Granit Xhaka wissen mit dem Druck umzugehen. Granit Xhaka ist mit Abstand der wichtigste Spieler der Nationalmannschaft und gehört zur absoluten Weltspitze der Strategen. Seine größte Qualität ist, dass er immer noch überdurchschnittlich stark ist, wenn er nicht gut spielt. Zeki Amdouni von FC Burnley hat viel Potenzial und könnte den Sprung zu einem Top-Klub wie Borussia Dortmund schaffen.

Der Schweizer Rekordtorschütze Alexander Frei ist ein Fan von einem deutschen Angreifer, der Hunger auf Tore hat und den Hunger, es allen zu beweisen. Seine Geschichte ist anders als die vieler seiner Kollegen, er kam nicht aus dem Leistungszentrum eines Bundesligisten und ging den maßgeschneiderten Weg. Er musste sich in unteren Ligen durchbeißen, bevor seine Karriere mit Mitte 20 richtig losging





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Schweizer Nationalmannschaft Alexander Frei Granit Xhaka WM Gruppensieg

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