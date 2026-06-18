Schweizer Nationalmannschaft antwortet mit 4:1-Sieg gegen Bosnien-Herzegowina

Die Schweiz feiert einen verdienten 4:1-Erfolg über Bosnien-Herzegowina und macht damit einen wichtigen Schritt in Richtung K.o.-Runde. Jungtalent Johan Manzambi trifft doppelt, Granit Xhaka rundet das Ergebnis ab.

Die Schweizer Nationalmannschaft hat nach dem enttäuschenden Unentschieden gegen Katar beim Turnier auftakt eine beeindruckende Reaktion gezeigt. Mit einem verdienten 4:1-Erfolg über Bosnien-Herzegowina sicherte sie sich einen wichtigen Sieg und machte einen großen Schritt in Richtung K.o.

-Runde. Im Mittelpunkt des Spiels stand der junge Freiburg-Profi Johan Manzambi (20), der erst in der Schlussphase eingewechselt wurde und das Spiel mit zwei Toren entscheidend beeinflusste. Sein erstes Tor, ein sehenswerter Volley, brach den Bann und befreite das Team vom Druck der vorherigen Ergebnisse. Kurz darauf erhöhte Ruben Vargas auf 2:0, bevor Manzambi mit seinem zweiten Treffer alles klarmachte.

In der Nachspielzeit setzte Kapitän Granit Xhaka mit einem verwandelten Elfmeter den Schlusspunkt zum 4:1-Endstand. Bosnien blieb nur der späte Ehrentreffer durch Mahmic. Die Ausgangslage vor dem Spiel war für die Schweiz nicht einfach. Nach dem 1:1 gegen Katar gab es Berichte über Spannungen im Team, insbesondere nach kritischen Äußerungen von Kapitän Xhaka, der mehr Einsatz von seinen Mitspielern forderte.

Auf dem Rasen waren diese Diskussionen zunächst kaum spürbar, denn die Schweizer taten sich lange schwer gegen die tief stehende defensive der Bosnier. Erst die taktischen Wechsel und die Einwechslungen, allen voran die von Manzambi, brachten die Wende und die nötige Offensivkraft. Für Bosnien-Herzegowina wird die Situation nach der Niederlage zunehmend kritisch. Zusätzlich zu den Gegentoren kassierte die Mannschaft kurz vor Schluss einen Platzverweis, nachdem Muharemovic Breel Embolo als letzter Mann gefoult hatte.

Auch die Bundesliga-Profis Ermedin Demirovic und Edin Dzeko konnten der Offensive kaum Impulse geben. Während die Schweiz mit vier Punkten nun sehr gute Chancen auf das Erreichen der nächsten Runde hat, benötigt Bosnien in den verbleibenden Spielen dringend Punkte, um die theoretischen Hoffnungen auf das Weiterkommen am Leben zu halten





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