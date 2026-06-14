Schweizer Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaft 2026

Die Schweizer Nationalmannschaft wird bei der Weltmeisterschaft 2026 in den K.o.-Runden antreten. Trainer Murat Yakin hat es geschafft, dass die Mannschaft in die K.o.-Runde des Turniers kam. Zwar zog sie im Achtelfinale gegen Bosnien-Herzegowina aus, aber sie hatte sich erst durch einen Sieg im Elfmeterschießen der Playoffs gegen Italien Ende März für die Endrunde qualifiziert.

Die Schweizer Nationalmannschaft wird bei der Weltmeisterschaft 2026 in den K.o. -Runden antreten. Trainer Murat Yakin hat es geschafft, dass die Mannschaft in die K.o.

-Runde des Turniers kam. Zwar zog sie im Achtelfinale gegen Bosnien-Herzegowina aus, aber sie hatte sich erst durch einen Sieg im Elfmeterschießen der Playoffs gegen Italien Ende März für die Endrunde qualifiziert. Damit nimmt das Land nach 2014 überhaupt erst das zweite Mal als eigenständige Nation an einer Weltmeisterschaft teil. Das letzte Duell der beiden Mannschaften war ein Testspiel im März 2016, welches Bosnien-Herzegowina mit 2:0 für sich entscheiden konnte.

Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF weite Teile des Turniers im Free-TV. Das Spiel zwischen der Schweiz und Bosnien-Herzegowina gehört allerdings nicht dazu und wird NUR auf MagentaTV gezeigt. Somit kann das Spiel auch nicht im Joyn-Livestream verfolgt werden.

In diesem Zusammenhang gibt es auch kostenlosen Liveticker zu Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina auf ran.de.

-Runde des Turniers kam. Zwar zog sie im Achtelfinale gegen Bosnien-Herzegowina aus, aber sie hatte sich erst durch einen Sieg im Elfmeterschießen der Playoffs gegen Italien Ende März für die Endrunde qualifiziert. Damit nimmt das Land nach 2014 überhaupt erst das zweite Mal als eigenständige Nation an einer Weltmeisterschaft teil. Das letzte Duell der beiden Mannschaften war ein Testspiel im März 2016, welches Bosnien-Herzegowina mit 2:0 für sich entscheiden konnte.

Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF weite Teile des Turniers im Free-TV. Das Spiel zwischen der Schweiz und Bosnien-Herzegowina gehört allerdings nicht dazu und wird NUR auf MagentaTV gezeigt. Somit kann das Spiel auch nicht im Joyn-Livestream verfolgt werden.

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-Runde des Turniers kam. Zwar zog sie im Achtelfinale gegen Bosnien-Herzegowina aus, aber sie hatte sich erst durch einen Sieg im Elfmeterschießen der Playoffs gegen Italien Ende März für die Endrunde qualifiziert. Damit nimmt das Land nach 2014 überhaupt erst das zweite Mal als eigenständige Nation an einer Weltmeisterschaft teil. Das letzte Duell der beiden Mannschaften war ein Testspiel im März 2016, welches Bosnien-Herzegowina mit 2:0 für sich entscheiden konnte.

Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF weite Teile des Turniers im Free-TV. Das Spiel zwischen der Schweiz und Bosnien-Herzegowina gehört allerdings nicht dazu und wird NUR auf MagentaTV gezeigt. Somit kann das Spiel auch nicht im Joyn-Livestream verfolgt werden.

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