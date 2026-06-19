Die Schweizer Regierung hat die erste Gesprächsrunde zur Ausgestaltung des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran abgesagt. Der ehemalige israelische Ministerpräsident Ehud Olmert wirft der amtierenden Regierung Vorwürfe systematischer Vertreibungen und völkerrechtswidriger Handlungen im palästinensischen Westjordanland vor. US-Vizepräsident JD Vance hat angedeutet, dass die Vereinbarungen zwischen den USA und dem Iran über das bislang bekannte Abkommen hinausgehen könnten.

Die Schweizer Regierung hat die erste Gesprächsrunde zur Ausgestaltung des Rahmenabkommen s zwischen den USA und dem Iran abgesagt. Die Verhandlungen sollten in der Nähe von Luzern stattfinden.

Die Gründe für die Absage wurden nicht genannt. Die Schweizer Seite hat sich bisher auf die beteiligten Parteien bezogen. Die USA und der Iran hatten ursprünglich in dem Luxusresort Bürgenstock auf dem Berg direkt am Vierwaldstättersee treffen wollen. Die Hotelanlage gehört einer Tochterfirma des katarischen Staatsfonds.

Der ehemalige israelische Ministerpräsident Ehud Olmert wirft der amtierenden Regierung eine 'organisierte Kampagne ethnischer Säuberungen' und 'Verbrechen gegen die Menschlichkeit' im palästinensischen Westjordanland vor. Die israelische Regierung weist Vorwürfe systematischer Vertreibungen oder völkerrechtswidriger Handlungen im Westjordanland regelmäßig zurück. US-Vizepräsident JD Vance hat angedeutet, dass die Vereinbarungen zwischen den USA und dem Iran über das bislang bekannte Abkommen hinausgehen könnten. Die Vereinbarungen könnten auch schriftlich festgehalten worden sein. Es geht um die Überprüfung der Vereinbarungen





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