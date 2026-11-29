Eine klare Mehrheit will lautes Feuerwerk einschränken. Auch in Deutschland steht das Thema bald wieder auf der Agenda.

Auf Plakaten halten sich Hunde, Katzen und Kühe die Ohren zu – so wirbt eine Initiative gegen lautes Feuerwerk. Nun haben die Schweizer darüber entschieden.

Gegen den Willen von Regierung und Parlament haben die Schweizer per Volksabstimmung mit großer Mehrheit ein weitreichendes Böllerverbot durchgesetzt. Eine Bürgerinitiative hatte unter anderem Stress und Panik bei Haus- und Wildtieren angeführt. Sie warb auf Plakaten mit Hunden, Katzen und Kühen, die sich vermeintlich die Ohren zuhalten. Nach den Hochrechnungen des Umfrageinstituts gfs.bern stimmten 61 Prozent der Abstimmenden für ein Verbot von Feuerwerkskörpern, „die Lärm erzeugen“.

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Das Verbot wird nun grundsätzlich für Privatpersonen gelten. Es soll in den nächsten zwei Jahren umgesetzt sein. Öffentliches Feuerwerk bei Festen oder zum Nationalfeiertag bleibt erlaubt. In Deutschland gibt es seit Jahren auch eine Böllerdebatte.