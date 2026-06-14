Schweizer stimmen über die Grenze von zehn Millionen Einwohnern ab

Die Eidgenossenschaft hat bereits 9,1 Millionen Einwohner, und wenn sie erfolgreich ist, dürften nicht mehr viele hinzukommen. Obwohl alle anderen Parteien, Gewerkschaften und Arbeitgeber gegen den 10-Millionen-Deckel sind, wird erwartet, dass es eine knappe Entscheidung gibt.

Die Schweizer stimmen am heutigen Sonntag über die Grenze von zehn Millionen Einwohnern ihres Landes ab, die Eidgenossenschaft hat bereits 9,1 Millionen Einwohner. Obwohl alle anderen Parteien, Gewerkschaften und Arbeitgeber gegen den 10-Millionen-Deckel sind, wird erwartet, dass es eine knappe Entscheidung gibt.

Wichtiger ist aus meiner Sicht, dass es diese Abstimmung gibt, dass die Schweizer über wichtige Aspekte ihres Lebens selbst entscheiden dürfen. Dies ist mit der Hauptgrund dafür, dass die Schweizer mit ihrer Demokratie im globalen Vergleich überdurchschnittlich zufrieden sind, zu 85 Prozent großes Vertrauen in ihre Staatsform haben, mehr als in Deutschland. Referendum vor zehn Jahren bewiesen hat.

Aber wenn die Bürger auch in unserem Land über wichtige Sachthemen entscheiden dürften, anstatt nur alle vier oder fünf Jahre über die Zusammensetzung der Parlamente, würde die Politikverdrossenheit sicher stark zurückgehen





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