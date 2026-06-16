Schweizer 'Tatort' mit 'Blinder Fleck': Solider Krimi mit Höhen und Tiefen

Der Schweizer 'Tatort' hat sich seit dem Einsatz von Anna Pieri Zuercher und Carol Schuler in Zürich komplett gewandelt und gehört nun zur Spitze unserer sonntäglichen Kriminalunterhaltung. Die Episode 'Blinder Fleck' punktet dabei mit einer stabilen Unterhaltung innerhalb altbekannter Pfade, auch wenn sie nicht ganz an die Besten heranreicht. Der Krimi hat seinen Reiz dank der cleveren Bildgestaltung und der plausiblen Arbeitsteilung der Kommissarinnen.

Der Schweizer 'Tatort' hat sich seit dem Einsatz von Anna Pieri Zuercher und Carol Schuler in Zürich komplett gewandelt und gehört nun zur Spitze unserer sonntäglichen Krimi nalunterhaltung.

Die Episode 'Blinder Fleck' punktet dabei mit einer stabilen Unterhaltung innerhalb altbekannter Pfade, auch wenn sie nicht ganz an die Besten heranreicht. Die Spannungskurve wird diesmal nur moderat touchiert, doch die Hauptdarstellerinnen überzeugen mit ihrem sympathisch unaufgeregten Spiel, das sich bestens in die Handlung einfügt. Brutaler Mord inmitten der Idylle des Zürcher Oberlandes: Die Eltern der erst sechsjährigen Ella sowie ein Geschäftspartner wurden mit einem Kopfschuss hingerichtet, das kleine Mädchen kauert unter dem Rock der toten Mutter im Auto.

Herausgezogen wird sie von der sichtlich betroffenen Kommissarin Grandjean, die fortan der einzige Mensch bleibt, an den sich das verstörte Kind klammert. Währenddessen trifft Kommissarin Ott auf einen Vogelliebhaber, der unweit des Tatorts von einem Hochsitz aus seine gefiederten Freunde mittels einer Drohne fotografierte. Zuvorkommend händigt er der Polizistin die Speicherkarte aus, später stellt sich jedoch heraus, dass er eine Aufnahme von einem Motorrad wieder gelöscht hat. Höchste Zeit also, nicht nur die gemeinsame Vergangenheit der Mordopfer näher zu beleuchten.

Der Krimi hat seinen Reiz dank der cleveren Bildgestaltung und der plausiblen Arbeitsteilung der Kommissarinnen. Isabelle Grandjeans empathischer Umgang mit der traumatisierten Ella wirkt niemals aufgesetzt, während wir ganz nebenbei eine angenehm weiche Seite ihrer Kollegin Tessa Ott kennenlernen, die ihren Charakter um eine willkommene Facette bereichert





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