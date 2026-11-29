Nach einer Nicht-Nominierung kämpfte sich Paul Okon-Engstler beim 1. FC Köln in die Startelf. Sein Trainer lobt nun die starke Entwicklung.

Der 1. FC Köln fuhr gegen die SV Elversberg einen überzeugenden 5:0-Sieg ein. Neben den offensichtlichen Matchwinnern überzeugte wieder mal ein Profi, der in den letzten Wochen einen Aufschwung erlebte.

Er steht sinnbildlich für den Aufschwung beim 1. FC Köln. Paul Okon-Engstler kommt immer besser in Fahrt und hat dabei maßgeblichen Anteil am Aufschwung der vergangenen Wochen.trumpfte Okon-Engstler im Mittelfeld auf. Dabei gab es für den australischen WM-Fahrer ein Schlüsselerlebnis für seine Entwicklung: die Nicht-Nominierung für das Spiel in Hamburg.nach Schlusspfiff.

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Der FC Trainer sagte: „Nachdem wir ihn nicht mit nach Hamburg genommen haben, hat er zu mir gesagt: ‚Trainer, ich werde dir beweisen, dass ich auf die Platte gehöre‘.