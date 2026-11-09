Schwerbrand in Moskau: Synchronschwimmerin Maria Schurotschkina im Kampf ums Leben

Die zweimalige Olympiasiegerin Maria Schurotschkina erlitt bei einem Brand in Moskau schwere Verbrennungen. Nach Angaben von Sport24 und URA.RU ist ihre Lage kritisch.

Die russische Synchronschwimmerin und zweimalige Olympiasiegerin Maria Schurotschkina befindet sich nach einem schweren Wohnungsbrand in Moskau in lebensbedrohlichem Zustand. Die 31-jährige Athletin erlitt bei dem Vorfall, der auf das Nachfüllen eines Bioethanol-Kamins zurückzuführen ist, ausgedehnte Verbrennungen ersten und zweiten Grades. Ärzte im Sklifossowski-Institut für Notfallmedizin haben die Schwere der Verletzungen hochgestuft, nachdem sich der Gesundheitszustand der Sportlerin deutlich verschlechterte.

Kritische Verbrennungen am Körper

Der medizinische Einschätzung des russischen Medienkanals Mash zufolge sind rund 32 Prozent ihrer Körperoberfläche verletzt. Neben dem Gesicht, der Brust und den Armen sind auch der Bauch und der Hals betroffen. Die Klinik hat den Zustand zunächst als mittelschwer eingestuft, hat ihn jedoch nach neuen Erkenntnissen auf schwer umgestuft. Mehrere Operationen, darunter Hauttransplantationen, könnten für das Überleben und die Genesung der Athletin notwendig werden.

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Ursachen des Wohnungsbrands in Moskau

Laut Berichten des russischen Portals URA.RU ereignete sich das Unglück, als die Synchronschwimmerin einen Bioethanol-Kamin nachfüllte. Dabei fing ihre Kleidung Feuer, was dazu führte, dass Möbel und Gegenstände im Inneren der Wohnung zu brennen begannen. Dichter Rauch breitete sich schnell im Treppenhaus aus, und die Flammen waren von der Straße aus deutlich sichtbar. Die Informationen der Quellen sind aktuell noch nicht offiziell von den Behörden bestätigt.

Rettung und Evakuierung vor Ort

Während der Evakuierung des Gebäudes hörten Nachbarn plötzlich Hilferufe aus der Wohnung. Sie entdeckten Maria Schurotschkina im Treppenhaus und alarmierten umgehend den Rettungsdienst. Die Sporterin wurde daraufhin in das renommierte Sklifossowski-Institut für Notfallmedizin in Moskau transportiert. Zeugen beschrieben die Situation als chaotisch, wobei die Rauchentwicklung die Flucht aus dem Gebäude erheblich erschwerte.

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Perspektiven und offizielle Reaktionen

Obwohl das russische Nachrichtenportal Sport24 von einer lebensbedrohlichen Situation berichtete, gab es bisher keine detaillierte Stellungnahme der Klinik oder der Familie. Weder über die spezifische Behandlung noch die langfristige Prognose wurde öffentlich gesprochen. Die Athletin gilt als eine der erfolgreichsten Synchronschwimmerinnen Russlands und gewann ihre Olympiagoldmedaillen in Rio 2016 und in Tokio 2021.

Medienberichterstattung und Publicity

Die Berichterstattung über das Unglück hat große Aufmerksamkeit in den russischen Medien gefunden. Der Fokus liegt dabei auf der plötzlichen Verschlechterung des Gesundheitszustands, obwohl der Vorfall selbst zunächst als Unfall mit Haushaltsmitteln wahrgenommen wurde. Die Öffentlichkeit wartet weiterhin auf offizielle Informationen, während das medizinische Team alle verfügbaren Mittel einsetzt, um die schwer verbrannte Olympiasiegerin zu stabilisieren.