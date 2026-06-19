Schwere Gewitter und extreme Hitze in Norddeutschland: DWD warnt vor Unwettern und Wärmebelastung

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen in Teilen Norddeutschlands. Gleichzeitig sorgt eine Hitzewelle für extreme Wärmebelastung, die durch hohe Luftfeuchtigkeit verstärkt wird. Ein Überblick über die Prognosen und Schutzmaßnahmen.

Der Deutsche Wetter dienst (DWD) warnt für die Nacht zum Samstag vor schweren Gewitter n mit Starkregen , der lokal Mengen von bis zu 35 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit erreichen kann.

Zudem sind Hagel sowie Sturmböen oder orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 95 und 105 Stundenkilometern möglich. Am Samstag selbst besteht ein generell erhöhtes Schauer- und Gewitterrisiko, das auch zu Unwettern führen kann. Die Höchsttemperaturen variieren regional: Während auf den Inseln Werte um 24 Grad erwartet werden, klettern die Quecksilbersäulen an der unteren Ems und an der Elbmündung auf bis zu 29 Grad. In den Regionen Hannover und Hildesheim könnten sogar bis zu 35 Grad erreicht werden.

In der Nacht zum Sonntag sollen die Schauer und Gewitter nachlassen, sodass es am Sonntag etwas kühler wird. Dann liegen die Höchstwerte an der Küste bei etwa 21 Grad, während sie von Nord nach Süd zwischen 24 und 31 Grad schwanken. Parallel dazu gibt der DWD für dieselbe Nacht eine andere Prognose mit geringer Bewölkung ab. Am Samstag seien dann örtlich dennoch kräftige Schauer und Gewitter möglich, bei denen Sturmböen bis 80 Stundenkilometern auftreten können.

Auch Hagel sowie Starkregen zwischen 15 und 25 Litern innerhalb kurzer Zeit seien laut den Wetterexperten nicht auszuschließen. Vereinzelt müsse sogar mit heftigeren Starkregenfällen und Mengen bis zu 40 Litern gerechnet werden. Die Spitzentemperaturen liegen hier bei 32 Grad, während es an der Ostsee 28 Grad sind. In der Nacht zum Sonntag seien weitere Gewitter und Schauer zu erwarten, bevor am Sonntag trockenes Wetter mit Höchstwerten zwischen 25 und 29 Grad, an der Küste zwischen 21 und 25 Grad, einzieht.

Weitere Meldungen deuten auf eine etwas andere Entwicklung hin: In der Nacht zu Samstag seien starke Gewitter und Starkregen möglich, aber Unwetter wie in Mecklenburg-Vorpommern oder Niedersachsen seien unwahrscheinlich. Am Samstag blieben vereinzelt starke Gewitter möglich, deren Aktivität im Tagesverlauf jedoch abnehme. Die Höchsttemperaturen liegen laut DWD bei 22 Grad auf Helgoland, 27 Grad an der dänischen Grenze und bis zu 32 Grad in Hamburg.

In der Nacht zum Sonntag lassen Schauer und Gewitter nach, sodass am Sonntag sonniges und trockenes Wetter mit Höchstwerten zwischen 22 und 27 Grad zu erwarten ist. Gleichzeitig sorgt die Hitze für erhebliche Wärmebelastung. Tim Staeger vom ARD Wetterkompetenzzentrum erklärt, dass die Belastung nicht nur von der tatsächlichen Temperatur, sondern auch von der gefühlten Temperatur abhänge, die wiederum durch die Luftfeuchtigkeit beeinflusst wird.

Bei hoher Luftfeuchtigkeit werde das Schwitzen unterdrückt und der körpereigene Kühleffekt sei gebremst - ähnlich wie bei einem Saunaaufguss. Zum Schutz empfiehlt Staeger, viel zu trinken, auf Alkohol und Zucker zu verzichten und sich besonders in den heißesten Stunden zwischen 16 und 18 Uhr ruhig zu verhalten. Ältere und kranke Menschen sollten im Blick behalten und ebenso ausreichend hydriert werden. Hintergrund der sommerlichen Temperaturen ist heiße Luft aus Südwesteuropa, die über Nordafrika, Spanien und Frankreich nach Deutschland strömt.

Wetterexperte Staeger betont, dass dies eine typische Wetterlage sei, jedoch fielen die aktuellen Temperaturen in eine sonst für Juli/August typische Höhe. Der Klimawandel spiele hier eine Rolle, da Hitzewellen jetzt auf einem höheren Niveau auftreten und bereits im Frühsommer vorkommen, wie sonst aus dem Hochsommer bekannt. Aktuell deute alles darauf hin, dass sich die Hitze mit kleinen Schwankungen bis in den Juni halten könne. Der Hochsommer sei gekommen, um zu bleiben.

Dies stelle insbesondere für ältere Menschen eine Belastung dar, biete aber auch Badespaß und Freibadwetter. In regionalen Nachrichten wird über ein Festival im niedersächsischen Scheeßel berichtet, das in der Nacht zu Freitag und am Freitagmorgen bereits von ersten Gewittern mit Blitzen, Donner, Sturmböen und Starkregen überzogen wurde. Bei dieser Veranstaltung sind Unwetter keine Seltenheit; in vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Unterbrechungen.

Zudem wird eine Störung bei der Bahn nach Unwettern als behoben gemeldet. Alltägliche Tipps gegen Hitze werden gegeben: Bei Temperaturen ab 30 Grad fühlen sich viele Menschen unwohl. Ein Aufguss hinter dem Eistresen, ein Besuch im Botanischen Garten oder auf dem Dach - für einige beginnt bei brennender Sonne erst die eigentliche Aktivität





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